E-ticaret sitesi üzerinden 15 milyon liralık vurgun! Matkap satın alan mağdura üzerindeki tişörtü çıkarıp yolladı
Son yıllarda internetten alışveriş büyük bir patlama yapmış durumda. Tüketiciler, dünyaca ünlü sitelerden alışverişlerini yaparken dolandırıcılar da e-ticareti kendileri için yeni bir fırsat olarak görüyor. Bunun son örneği ise Adana'da yaşandı. Hatta öyle ki matkap alan bir kullanıcıya çete üyesi üzerindeki tişörtü çıkarıp yolladı. Adana'da, hackledikleri e-ticaret sitesi üzerinden 15 milyon liralık vurgun yapan suç örgütü üyelerinden birinin, 700 liraya matkap satın alan bir mağdura, üzerindeki tişörtü çıkarıp kargolayarak gönderdiği ortaya çıktı. Ayrıca örgütün, kendilerine banka hesabı sağlayan kişilere 'Fedai' dediği ve asgari ücret tutarında maaş ödediği öğrenildi.
03.11.2022 10:10 - Son Güncelleme: 03.11.2022 10:24
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini O.B. ile H.A.'nın yaptığı bir suç örgütünün, web tasarımcı O.Ç.'nin hacklediği e-ticaret sitesi üzerinden alışveriş yapmak isteyen 500'e yakın mağduru, kendi oluşturdukları sahte ödeme sitesine yönlendirip, 15 milyon lira dolandırdıklarını belirledi.