E-ticaret sitesi üzerinden 15 milyon liralık vurgun! Matkap satın alan mağdura üzerindeki tişörtü çıkarıp yolladı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini O.B. ile H.A.'nın yaptığı bir suç örgütünün, web tasarımcı O.Ç.'nin hacklediği e-ticaret sitesi üzerinden alışveriş yapmak isteyen 500'e yakın mağduru, kendi oluşturdukları sahte ödeme sitesine yönlendirip, 15 milyon lira dolandırdıklarını belirledi.