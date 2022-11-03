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Haberler Yaşam E-ticaret sitesi üzerinden 15 milyon liralık vurgun! Matkap satın alan mağdura üzerindeki tişörtü çıkarıp yolladı

E-ticaret sitesi üzerinden 15 milyon liralık vurgun! Matkap satın alan mağdura üzerindeki tişörtü çıkarıp yolladı

Son yıllarda internetten alışveriş büyük bir patlama yapmış durumda. Tüketiciler, dünyaca ünlü sitelerden alışverişlerini yaparken dolandırıcılar da e-ticareti kendileri için yeni bir fırsat olarak görüyor. Bunun son örneği ise Adana'da yaşandı. Hatta öyle ki matkap alan bir kullanıcıya çete üyesi üzerindeki tişörtü çıkarıp yolladı. Adana'da, hackledikleri e-ticaret sitesi üzerinden 15 milyon liralık vurgun yapan suç örgütü üyelerinden birinin, 700 liraya matkap satın alan bir mağdura, üzerindeki tişörtü çıkarıp kargolayarak gönderdiği ortaya çıktı. Ayrıca örgütün, kendilerine banka hesabı sağlayan kişilere 'Fedai' dediği ve asgari ücret tutarında maaş ödediği öğrenildi.

DHA
03.11.2022 10:10 - Son Güncelleme: 03.11.2022 10:24
E-ticaret sitesi üzerinden 15 milyon liralık vurgun! Matkap satın alan mağdura üzerindeki tişörtü çıkarıp yolladı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini O.B. ile H.A.'nın yaptığı bir suç örgütünün, web tasarımcı O.Ç.'nin hacklediği e-ticaret sitesi üzerinden alışveriş yapmak isteyen 500'e yakın mağduru, kendi oluşturdukları sahte ödeme sitesine yönlendirip, 15 milyon lira dolandırdıklarını belirledi.

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E-ticaret sitesi üzerinden 15 milyon liralık vurgun! Matkap satın alan mağdura üzerindeki tişörtü çıkarıp yolladı

Dolandırdıkları paraları kripto para borsasında akladıkları tespit edilen suç örgütüne yönelik 21 Ekim'de düzenlenen şafak operasyonunda 114 şüpheli gözaltına alındı.

E-ticaret sitesi üzerinden 15 milyon liralık vurgun! Matkap satın alan mağdura üzerindeki tişörtü çıkarıp yolladı

Adreslerdeki aramalarda çok sayıda banka hesap kartı, cep telefonu, hard disk, ziynet eşyası ve ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, şüphelilerin kripto cüzdanlarındaki 6 milyon TL'ye de el konuldu.

E-ticaret sitesi üzerinden 15 milyon liralık vurgun! Matkap satın alan mağdura üzerindeki tişörtü çıkarıp yolladı

Adliyeye sevk edilen, aralarında O.B., H.A. ve O.Ç.'nin de bulunduğu 17 şüpheli tutuklanırken, 37 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

E-ticaret sitesi üzerinden 15 milyon liralık vurgun! Matkap satın alan mağdura üzerindeki tişörtü çıkarıp yolladı

HESAP SAHİPLERİNE ASGARİ ÜCRET
Örgütün, kendilerine banka hesabı sağlayan kişilere 'Fedai' dediği ve asgari ücret tutarında maaş ödediği ortaya çıktı.

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