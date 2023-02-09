Ay neden kırmızı olur? Depremin ardından ayın kırmızı olması neye işaret? Ay kırmızı olursa ne olur? O görüntüler dikkat çekti... Kanlı ay tutulması ne zaman 2023?
Arama motorlarında, "ay neden kırmızı olur" sorusu hakkında araştırmalar başladı. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre ayın kırmızı olduğu ileri sürüldü. Depremin ardından böyle bir görüntünün olması dikkatleri çekti. Peki, Ay neden kırmızı olur? Depremin ardından ayın kırmızı olması neye işaret? Ay kırmızı olursa ne olur? İşte detaylar...
09.02.2023 23:05 - Son Güncelleme: 09.02.2023 23:07
Sosyal medyada dolaşan bazı iddialar dikkat çekti. Bu iddialara göre ayın kırmızı renkte olduğu söyleniyor. Peki, Ay neden kırmızı olur? Depremin ardından ayın kırmızı olması neye işaret? Ay kırmızı olursa ne olur? İşte detaylar...