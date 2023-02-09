Ay neden kırmızı olur? Depremin ardından ayın kırmızı olması neye işaret? Ay kırmızı olursa ne olur? O görüntüler dikkat çekti... Kanlı ay tutulması ne zaman 2023?

Sosyal medyada dolaşan bazı iddialar dikkat çekti. Bu iddialara göre ayın kırmızı renkte olduğu söyleniyor. Peki, Ay neden kırmızı olur? Depremin ardından ayın kırmızı olması neye işaret? Ay kırmızı olursa ne olur? İşte detaylar...