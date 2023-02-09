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Ay neden kırmızı olur? Depremin ardından ayın kırmızı olması neye işaret? Ay kırmızı olursa ne olur? O görüntüler dikkat çekti... Kanlı ay tutulması ne zaman 2023?

Arama motorlarında, "ay neden kırmızı olur" sorusu hakkında araştırmalar başladı. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre ayın kırmızı olduğu ileri sürüldü. Depremin ardından böyle bir görüntünün olması dikkatleri çekti. Peki, Ay neden kırmızı olur? Depremin ardından ayın kırmızı olması neye işaret? Ay kırmızı olursa ne olur? İşte detaylar...

takvim.com.tr
09.02.2023 23:05 - Son Güncelleme: 09.02.2023 23:07
Ay neden kırmızı olur? Depremin ardından ayın kırmızı olması neye işaret? Ay kırmızı olursa ne olur? O görüntüler dikkat çekti... Kanlı ay tutulması ne zaman 2023?

Sosyal medyada dolaşan bazı iddialar dikkat çekti. Bu iddialara göre ayın kırmızı renkte olduğu söyleniyor. Peki, Ay neden kırmızı olur? Depremin ardından ayın kırmızı olması neye işaret? Ay kırmızı olursa ne olur? İşte detaylar...

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Ay neden kırmızı olur? Depremin ardından ayın kırmızı olması neye işaret? Ay kırmızı olursa ne olur? O görüntüler dikkat çekti... Kanlı ay tutulması ne zaman 2023?

DEPREMİN ARDINDAN KIRMIZI AY MI ÇIKTI?

Sosyal medyada ayın kırmızı olduğu dile getirildi. Ancak şu anda böyle bir durum söz konusu değil...

Ay neden kırmızı olur? Depremin ardından ayın kırmızı olması neye işaret? Ay kırmızı olursa ne olur? O görüntüler dikkat çekti... Kanlı ay tutulması ne zaman 2023?

Kırmızı ay ne demek?

Güneş ve Ay'ın bazen turuncu veya kırmızı görünmesinin sebebi Dünya'nın atmosterindeki parçacıklardır.

Ay neden kırmızı olur? Depremin ardından ayın kırmızı olması neye işaret? Ay kırmızı olursa ne olur? O görüntüler dikkat çekti... Kanlı ay tutulması ne zaman 2023?

Zamanla ortaya çıktı ki kısa dalga boyu olan mavi ışıklar, uzun dalga boylu kırmızı ışıklara göre daha çok etrafa saçılıyordu. Bu da nesnelerin Dünya'dan bakıldığında daha kırmızı görünmesine neden oluyor.

Ay neden kırmızı olur? Depremin ardından ayın kırmızı olması neye işaret? Ay kırmızı olursa ne olur? O görüntüler dikkat çekti... Kanlı ay tutulması ne zaman 2023?

Tam Ay Tutulması (Kanlı Ay Tutulması)

NASA'ya göre Tam Ay Tutulması sırasında, Ay ve Güneş, Dünya'nın tam ters yönlerinde hizalanıyor.

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