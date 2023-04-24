ATM'den para çekenler dikkat! Bunu yaparken bin kez düşünün! Dolandırıcıların gizli formülü gün yüzüne çıktı! Meğer kaşla göz arasında...
ATM'lerden gün içerisinde para çekenlere önemli uyarılar geldi. Gün içerisinde ATM'lerden para çeken kişilerin dikkat etmesi gereken detaylar tek tek duyuruldu. Bilindiği üzere milyonlarca kişi günlük ihtiyaçlarını karşılamak üzere bankaların ATM'lerine giderek para çekme işlemi gerçekleştiriyor. Ancak bazı durumlarda dolandırıcıların tuzağına düşebiliyor. Bu tuzaklar arasında kart şifresi tuşlama ve kart sıkışması gibi durumlar yer alıyor. Bankalar müşterilerin bu tuzaklara düşmemesi için çeşitli uyarılar yapıldı.
24.04.2023 14:51 - Son Güncelleme: 24.04.2023 14:53
ATM'den para çeken milyonları ilgilendiren kritik bir uyarı yapıldı. Bankalar ATM'den para çekerken dikkat edilmesi gereken noktaları tek tek paylaştı. Bilindiği üzere dolandırıcılar bankamatiklerden para çekenleri hedef alabiliyor. Bu tuzaklara dikkat etmek son derece önemli. Çünkü kişiler kart şifrelerini yanlış girerek veya kartların cihazda sıkışması durumunda zorluklarla karşılaşabiliyor. Bankalar bu durumlara dikkat etmesi hususunda insanlara SMS ya da mail yoluyla önemli uyarılarda bulundu.
KARTINIZ SIKIŞIRSA...
Kartınız sıkışırsa panik yapmayın. ATM cihazının üzerindeki telefon numarasını arayarak yardım isteyebilir.