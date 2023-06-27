ARİFE GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ! 27 Haziran 2023 Arife Günü sözleri en güzel, anlamlı, yeni, GİFLİ, hareketli, eşe, dosta, akrabaya, hadisli, ayetli...
En güzel Arife Günü mesajları ve sözleri bu adreste! Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran'da başlayacak. İslam dinine göre bayramı müjdeleyen gün olarak tanımlanan Arife Günü de 27 Haziran'a denk geliyor. Bu önemli günde eşe, dosta, akrabaya, arkadaşa, anlamlı, yeni, GİFLİ, hareketli, hadisli, ayetli Arife Günü mesajlarını göndermek isteyenler araştırmalara koyuldu. İşte Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter, SMS ile paylaşım yapmak için Arife Günü mesajları ve sözleri! Kurumsal, resmi Arife Günü paylaşımları...
Müslüman alemi için önemli iki bayramdan biri olan kurban bayramı gelmek üzere. Öncesinde ise bayramın müjdeleyicisi olan Arife Günü yer alıyor. Arife Gününde akrabaya, eşe, dosta en güzel resimli mesajlar bu adreste! İşte ARİFE GÜNÜ MESAJLARI RESİMLİ! 27 Haziran 2023 Arife Günü sözleri en güzel, anlamlı, yeni, GİFLİ, hareketli, eşe, dosta, akrabaya, hadisli, ayetli...
Sadece çocukların değil, tüm insanlığın adeta çocuk heyecanı ile bayramı beklediği günlerin sonuncuna geldik. Arefe gününüz kutlu olsun.
Bugünün feyiz ve bereketi üzerinizden eksik olmasın. Niyetleriniz makbul, amelleriniz kabul olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.
Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.
Her gününüzün bayramı müjdeleyen arefe günü gibi olması duasıyla. Bugün Arefe! Mükâfatından mahrum kalmayalım. Hayırlısı ile bayrama kavuşmak dileğiyle…
Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun.
Bugünün feyiz ve bereketi üzerinizden eksik olmasın. Niyetleriniz makbul, amelleriniz kabul olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.