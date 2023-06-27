Ankara'da evlat vahşeti! Annesini defalarca bıçaklayarak öldürmüştü! Bakın eve hangi kılıkta girmiş
Ankara'da kan donduran bir olay yaşandı. Sincan'da yaşayan 53 yaşındaki Zeliha Yağmur, oğlu Sefa Yağmur tarafından defalarca bıçaklanarak katledildi. Saldırganın 3 ay öncesine kadar uzaklaştırma kararının bulunduğu belirtilirken eve girmek için kullandığı kılık şoke etti.
Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen olay deyim yerinde ise kan dondurdu. 27 yaşındaki Sefa Yağmur, tartıştığı annesini defalarca bıçaklayarak öldürdü. Öte yandan kan donduran olay ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.
KADIN ELBİSESİYLE EVE GİRMİŞ!
Olay, dün akşam saatlerinde Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Fazilet Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sefa Y. (27), daha önce alacak verecek sebebiyle tartıştığı annesi Zeliha Y.'nin (53) evine balkondan atlayarak girdi.
Kadın kıyafetleri giymiş bir halde eve giren Sefa Y., bıçakla annesi Zeliha Y.'ye saldırdı. Gürültü seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Zeliha Y.'nin vücuduna aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.
GÖZALTINA ALINDI
Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Saldırgan ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Zeliha Y.'nin memleketi Çorum'da toprağa verileceği öğrenildi. Sefa Y.'nin ise 3 ay öncesine kadar hakkında uzaklaştırma kararı olduğu aktarıldı.