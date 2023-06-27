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Ankara'da evlat vahşeti! Annesini defalarca bıçaklayarak öldürmüştü! Bakın eve hangi kılıkta girmiş

Ankara'da kan donduran bir olay yaşandı. Sincan'da yaşayan 53 yaşındaki Zeliha Yağmur, oğlu Sefa Yağmur tarafından defalarca bıçaklanarak katledildi. Saldırganın 3 ay öncesine kadar uzaklaştırma kararının bulunduğu belirtilirken eve girmek için kullandığı kılık şoke etti.

27.06.2023 14:54 - Son Güncelleme: 27.06.2023 14:54
Ankara’da evlat vahşeti! Annesini defalarca bıçaklayarak öldürmüştü! Bakın eve hangi kılıkta girmiş

Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen olay deyim yerinde ise kan dondurdu. 27 yaşındaki Sefa Yağmur, tartıştığı annesini defalarca bıçaklayarak öldürdü. Öte yandan kan donduran olay ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

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Ankara’da evlat vahşeti! Annesini defalarca bıçaklayarak öldürmüştü! Bakın eve hangi kılıkta girmiş

KADIN ELBİSESİYLE EVE GİRMİŞ!

Olay, dün akşam saatlerinde Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Fazilet Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Sefa Y. (27), daha önce alacak verecek sebebiyle tartıştığı annesi Zeliha Y.'nin (53) evine balkondan atlayarak girdi.

Ankara’da evlat vahşeti! Annesini defalarca bıçaklayarak öldürmüştü! Bakın eve hangi kılıkta girmiş

Kadın kıyafetleri giymiş bir halde eve giren Sefa Y., bıçakla annesi Zeliha Y.'ye saldırdı. Gürültü seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Zeliha Y.'nin vücuduna aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Ankara’da evlat vahşeti! Annesini defalarca bıçaklayarak öldürmüştü! Bakın eve hangi kılıkta girmiş

GÖZALTINA ALINDI

Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Saldırgan ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Zeliha Y.'nin memleketi Çorum'da toprağa verileceği öğrenildi. Sefa Y.'nin ise 3 ay öncesine kadar hakkında uzaklaştırma kararı olduğu aktarıldı.

Ankara’da evlat vahşeti! Annesini defalarca bıçaklayarak öldürmüştü! Bakın eve hangi kılıkta girmiş

ARABANIN LASTİĞİNE BASIP BALKONA ATLAMIŞ!

Olayın tanıklarından komşu Sadık Cerit, anne ve oğlunun daha önce de tartışmalar yaşadığını belirterek, "Akşam saatleriydi. Saldırgan arabanın lastiğine basıp balkona atlamış.

Ankara’da evlat vahşeti! Annesini defalarca bıçaklayarak öldürmüştü! Bakın eve hangi kılıkta girmiş

Kadın elbisesiyle içeri girip annesini bıçaklamış. Polis tarafından yakalanmış saldırgan. Karşı binadakiler de ihbarda bulunmuş, 'içeride kadını darp ediyorlar' diye. Ardından da olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelmiş.

Ankara’da evlat vahşeti! Annesini defalarca bıçaklayarak öldürmüştü! Bakın eve hangi kılıkta girmiş

Anne ve oğlu ayrı evlerde yaşıyordu. Saldırgan şahsın uzaklaştırması vardı. Annesine bir şey yapmasın diye taşınırken yanında durmuştuk. Daha önce de sıkıntıları olmuş" dedi.

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