Anlattıkları inanılır gibi değil! 2983 yılından geldim diyen zaman yolcusu kehanetlerini bir bir sıraladı! Meğer insanlar ve uzaylılar ilk kez...

Anlattıkları inanılır gibi değil! 2983 yılından geldim diyen zaman yolcusu kehanetleriyle peş peşe patlattı. Meğer insanlar ve uzaylılar ilk kez o tarihte dünyaya ayak basacakmış. TikTok'ta 2983'ten geldiğini ve zaman yolcusu olduğunu iddia eden bir kullanıcı söyledikleriyle duyanları şaşkına çevirdi. Gelecekten 3 önemli tarih paylaşan zaman yolcusunun videosu internette kısa sürede viral olmayı başardı.