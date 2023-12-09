Altın piyasasında yer yerinden oynayacak: Kuyumcular özel olarak duyurdu! Hafta sonu altın fiyatlarında son dakika!

Son zamanlarda, altın yatırımcılarının sayısında ciddi artışlar gözleniyor. Dolar kuru üzerindeki baskı, Türk Lirası'ndaki yüksek enflasyon ve borsanın düşüş trendine girmesi gibi etmenler, altın yatırımlarını daha cazip hale getiriyor. Ayrıca, 2024 yılında FED'in faiz indirimlerine başlayacağına dair beklentiler de, insanların altın alımına yönelmelerine sebep oluyor.