Altın piyasasında yer yerinden oynayacak: Kuyumcular özel olarak duyurdu! Hafta sonu altın fiyatlarında son dakika!

Son zamanlarda, altın yatırımcılarının sayısında ciddi artışlar gözleniyor. Dolar kuru üzerindeki baskı, Türk Lirası'ndaki yüksek enflasyon ve borsanın düşüş trendine girmesi gibi etmenler, altın yatırımlarını daha cazip hale getiriyor. Ayrıca, 2024 yılında FED'in faiz indirimlerine başlayacağına dair beklentiler de, insanların altın alımına yönelmelerine sebep oluyor.
Altın fiyatlarında son günlerde gözlemlenen geri çekilme, yatırımcıların kafasını karıştırıyor. Gram altın fiyatları kuyumcularda şu anda 1.952 TL civarında işlem görüyor. Kuyumcular, yeni fiyat tahminleri yaparken, yatırımcıların dikkatli olmalarını öneriyor.
Kuyumcu esnafları, altın için yüksek bir yatırım potansiyeline dikkat çekiyor. Esnaflara göre, insanlar altın alarak parasını koruyor ve yüksek risk almak yerine altın alıp yastık altında saklamayı tercih ediyorlar.
Altın fiyatlarının artış göstermesi beklenirken, gram altın fiyatının 2024'te 2.150 TL seviyesinden başlaması ve yaklaşık 200 TL'lik bir artış göstermesi öngörülüyor.