EYT'siz 10 yılla kademeli emeklilik çizelgesi oluştu! O tarihlere dikkat, 4600-4700-4800-5000 primle sigortayı erkene çekecek! 61-63 yaş arası...

1 Ülkemizde emeklilik sistemine yönelik önemli bir değişiklik yaşanıyor. 1999 yılından sonra sigortalı olanlar için getirilen yeni düzenleme, emeklilik şartlarını yeniden şekillendiriyor. Bu düzenleme ile birlikte kısmi emeklilik için yaş şartı getirilirken, aynı zamanda kademeli bir prim sistemi de hayata geçiriliyor

2 Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre; EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 ve öncesini kapsadığından bu tarihten sonra sigortalı olanların emeklilik şartları da merak edilmeye başlandı. EYT'li olamayan sigortalılar için kademeli bir yaş şartı bulunuyor. Bu yaş şartlarını da işe giriş tarihleri belirliyor.