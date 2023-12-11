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EYT'siz 10 yılla kademeli emeklilik çizelgesi oluştu! O tarihlere dikkat, 4600-4700-4800-5000 primle sigortayı erkene çekecek! 61-63 yaş arası...

Ülkemizde emeklilik sistemine getirilen yeni düzenleme, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan vatandaşlar için yaş şartı olmadan emeklilik imkanı sunuyor. Bu önemli değişiklikle birlikte, prim günü ve sigortalılık süresi tamamlanmış olan yaklaşık 3 milyon vatandaş, emeklilik haklarına daha erken yaşlarda kavuşacak. Uzmanlar, bu sayının yıllar içinde 5 milyonu aşmasını bekliyor. EYT dışında kalanlara kısmi emeklilik için kademeli prim sisteminin devreye girmesini öngörüyor. Bu sayede vatandaşlar, emeklilik öncesi belirli bir süre kısmi emeklilik hakkından faydalanabilecekler.

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 07:49 Güncelleme 11 Aralık 2023, 07:49
EYT’siz 10 yılla kademeli emeklilik çizelgesi oluştu! O tarihlere dikkat, 4600-4700-4800-5000 primle sigortayı erkene çekecek! 61-63 yaş arası... 1

Ülkemizde emeklilik sistemine yönelik önemli bir değişiklik yaşanıyor. 1999 yılından sonra sigortalı olanlar için getirilen yeni düzenleme, emeklilik şartlarını yeniden şekillendiriyor. Bu düzenleme ile birlikte kısmi emeklilik için yaş şartı getirilirken, aynı zamanda kademeli bir prim sistemi de hayata geçiriliyor

EYT’siz 10 yılla kademeli emeklilik çizelgesi oluştu! O tarihlere dikkat, 4600-4700-4800-5000 primle sigortayı erkene çekecek! 61-63 yaş arası... 2

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre; EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 ve öncesini kapsadığından bu tarihten sonra sigortalı olanların emeklilik şartları da merak edilmeye başlandı. EYT'li olamayan sigortalılar için kademeli bir yaş şartı bulunuyor. Bu yaş şartlarını da işe giriş tarihleri belirliyor.

EYT’siz 10 yılla kademeli emeklilik çizelgesi oluştu! O tarihlere dikkat, 4600-4700-4800-5000 primle sigortayı erkene çekecek! 61-63 yaş arası... 3

Hizmet akdi ile çalışanların yaşlılık aylığının bağlanmasında yani emekli olmalarında hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik gösteriyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanlar için bu kanunlardaki şartlar geçerli olacak, dolayısıyla bu kişilerin kazanılmış hakları korunacak.

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