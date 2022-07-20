Altın fiyatları son dakika depremi! Yatırımcı karar kara düşünüyor! Altın bugün ne kadar? Kazandıracak formül açıklandı! O tarihte...
Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ederken, yatırımcılarının gözü kulağı ise altın fiyatlarındaki son gelişmelerde. Son günlerde yatırımcısında soru işaretlerine sebep olan altın, piyasalardaki gelişmelerden etkilenmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz çarşamba günü belli olan ABD enflasyon rakamlarının ardındansa altın fiyatlarındaki seyir farklılık gösteriyor. Altının ons fiyatı, geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarında daha çok agresifleşebileceği beklentisiyle 11 ayın en düşük oranına gerilerken; yeni haftada 1700 doların üstünde tutunmaya çalışıyor. Peki bugün altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
Son günlerde yatırımcısında soru işaretlerine sebep olan altın, piyasalardaki gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz çarşamba günü belirtiler ABD enflasyon rakamlarının ardındansa altın fiyatlarındaki seyir farklılık gösteriyor. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 961 lira civarında hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, gün içinde en yüksek 967,99 lira civarını, en düşük ise 956,37 lira civarını gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altında yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, saat 09:07 itibarıyla yüzde 0,89 oranında yükselişle 967,82 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1607 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 615 liradan prosedür görüyor.
Altın yatırımcısı Fed'i bekliyor
Altın, yatırımcıların para politikası görünümünde daha çok sıkılaşmanın devam edeceği ve büyüme üzerindeki tesirlerini değerlendirmesiyle 11 ayın en düşük civarında tutunuyor. Spot altın, 1700 doların üzerinde seyrederken küresel piyasalarda geçerli olan ihtiyatlı yaklaşımın bir göstergesi olan doların güçlenmesiyle baskı görmeye devam ediyor. Yatırımcılar Fed'in enflasyonu dizginlemek amacıyla faizleri ne kadar süratli artıracağına dair bir yönlendirme bağlamında 26-27 Temmuz'da yapılacak toplantıyı bekliyor.
Gram altını olanlar dikkat! Altında kazandıracak formül açıklandı!
Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sayın, konu ile ilgili A Haber'e açıklamalarda bulundu. Şirin, yatırımcılara önemli tavsiyeler verirken, "Son beş haftadır ons altında olumsuz bir kapanış var. Ons tarafında düşüşler devam ediyor. Bununla birlikte gram altında da aynı düşüşler var. 950 seviyelerine indi. Fiziki piyasalarda bir gramlık altın neredeyse 979 - 80 TL şeklinde" şeklinde konuştu.
Uzman Sayın, düşüşlerin devam edeceğini bilrirken, "Ons altın, 1.680 ons seviyelerine kadar düşebilir, gram altında da düşüşler olabilir. 900 – 950 TL aralığında fiyatlamalar da olabilir. Gram altında da ons altında da düşüşler devam edecek. Ani hareketlerden korunmak gerekiyor. Gram altında tekrardan 1.000 liranın üstünde daha yukarıya seviyeler olabilir lakin stabil, yatay 900 – 950 TL aralığında fiyatlanan bir gram altın görebiliriz önümüzdeki zamanda.