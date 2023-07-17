850 kat fazlasını taşıyabiliyor! Değeri 90 bin dolar! Balkonunuzda, dışarıda bir servet yatıyor olabilir!
90 bin dolar değerindeki gergedan böceği dünyanın en güçlü hayvan türleri arasında yer alıyor. Gergedan böceği, Coleoptera familyasından olan ve "Scarabaeidae" familyasına ait büyük ve güçlü bir böcek türüdür. Yurt dışında yüksek fiyatla satılan böcek türlerinden biri olması sebebiyle koruma altında olan gergedan böceği resmen servet niteliği taşıyor.
17.07.2023 10:21 - Son Güncelleme: 17.07.2023 10:25