%4 ek zamla emekli maaş tablosu kesinleşti! En düşük 7.500 TL maaş alana 9.375 TL! Kök aylıklar tazelendi, Tahsis numarasına göre...

Devlet tarafından sunulan ve milyonlarca emeklinin ve memurun zam oranlarını belirleyen Torba Yasa, Meclis'ten geçti. Bu bağlamda, emeklilere yüzde 25 zam yapılması kararlaştırıldı. Buna ek olarak, emeklilere yapılacak zam miktarının yanında yüzde 4 oranında ek ödeme de yapılacak. Peki, kimler %4 ek ödeme alacak? Maaşlar ne zaman yatacak? İşte tüm merak edilenler...