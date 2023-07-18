%4 ek zamla emekli maaş tablosu kesinleşti! En düşük 7.500 TL maaş alana 9.375 TL! Kök aylıklar tazelendi, Tahsis numarasına göre...
Milyonlarca memur ve emeklinin merakla bekledikleri zam oranları kesinleşti. Temmuz ayı itibarıyla en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılması ve kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 17.55 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Aynı zamanda emeklilere de yüzde 25 zam yapılacağı açıklandı. Bu zam oranlarıyla birlikte maaş hesaplamalarında değişiklikler yaşanacak. Tahsis numarasına göre ilk ödemeler bugünden itibaren başlıyor. Peki, kim, ne kadar alacak? SSK, Bağkur maaş zammı ne kadar oldu? İşte yeni maaş tablosu haberimizde...
18.07.2023 11:32 - Son Güncelleme: 18.07.2023 11:33
Devlet tarafından sunulan ve milyonlarca emeklinin ve memurun zam oranlarını belirleyen Torba Yasa, Meclis'ten geçti. Bu bağlamda, emeklilere yüzde 25 zam yapılması kararlaştırıldı. Buna ek olarak, emeklilere yapılacak zam miktarının yanında yüzde 4 oranında ek ödeme de yapılacak. Peki, kimler %4 ek ödeme alacak? Maaşlar ne zaman yatacak? İşte tüm merak edilenler...