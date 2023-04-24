7’den 70’e herkes dikkat etsin! Dünyayı etkisi altına almaya geliyor! Tarihi bile belli...

Kuraklık son yıllarda küresel bir sorun olarak gündeme geliyor. Son dönemde kış mevsimi kurak geçerken bahar ve yaz ayları bulutlu ve yağışlı devam ediyor. Uzmanların yaptığı son açıklamaya göre, güneşli günler etkisini göstermeye başlayacak. Öte yandan uzmanlar dünyanın bazı bölgelerini kuraklık konusunda uyardı.