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7'den 70'e herkes dikkat etsin! Dünyayı etkisi altına almaya geliyor! Tarihi bile belli...

Dünya genelinde kış mevsiminin kurak geçmesi herkesi endişelendirdi. Bahar ve yaz aylarının ise bulutlu ve yağışlı devam etmesinin ardndan uzmanlar güneşli günlerin geleceği tarihi de açıkladı. Uzmanlar özellikle sıcaklıkların şiddetli bir şekilde artacağı ve kuraklık tehlikesinin özellikle Akdeniz ve Avrupa'nın güneyinde yaşanacağı uyarısında bulunuluyor. Bu durum yaz aylarında Avrupa'nın üçte birinin kuraklıktan ciddi şekilde etkilenmesine, akarsuların ortalama akış miktarında azalmaya ve orman yangınlarına neden olabilecek.

24.04.2023 12:04 - Son Güncelleme: 24.04.2023 12:04
7’den 70’e herkes dikkat etsin! Dünyayı etkisi altına almaya geliyor! Tarihi bile belli...

Kuraklık son yıllarda küresel bir sorun olarak gündeme geliyor. Son dönemde kış mevsimi kurak geçerken bahar ve yaz ayları bulutlu ve yağışlı devam ediyor. Uzmanların yaptığı son açıklamaya göre, güneşli günler etkisini göstermeye başlayacak. Öte yandan uzmanlar dünyanın bazı bölgelerini kuraklık konusunda uyardı.

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7’den 70’e herkes dikkat etsin! Dünyayı etkisi altına almaya geliyor! Tarihi bile belli...

Sıcaklıkların artacağı ve kuraklık tehlikesinin özellikle Akdeniz ve Avrupa'nın güneyinde yaşanacağı uyarısında bulunuluyor.

7’den 70’e herkes dikkat etsin! Dünyayı etkisi altına almaya geliyor! Tarihi bile belli...

Avrupa genelinde hava sıcaklığı küresel ortalamanın 2 katı hızla yükseliyor.

7’den 70’e herkes dikkat etsin! Dünyayı etkisi altına almaya geliyor! Tarihi bile belli...

2023 yılının yaz aylarında Avrupa'nın üçte birinin kuraklıktan ciddi şekilde etkilenmesi bekleniyor.

7’den 70’e herkes dikkat etsin! Dünyayı etkisi altına almaya geliyor! Tarihi bile belli...

TARİHİ BİLE BELLİ...

10 Mayıs tarihinden itibaren tüm dünyada güneş etkisini göstermeye başlayacak.

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