EYT, SSK, Bağkur'luya 9.228 TL, 4C Memura 15 bin 979 TL MAAŞ! MEMURA EMEKLİYE %35 EK ZAM! 15 puan Refah payı, %30 intibak, seyyanen zam...
Temmuz zammı için geriye yalnızca 3 veri kaldı. Kesin oran ise 3 Temmuz'da belli olacak. Zam büyük bir merakla beklenirken, Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi ipucunu verdi. Yeni hesaplar tek tek yapıldı. Peki, kim, ne kadar maaş alacak? İşte tüm detaylar haberimizde!
25.04.2023 09:35 - Son Güncelleme: 25.04.2023 09:36
Milyonlarca emekli ve memur Temmuz zammı için heyecanlı bekliyişe geçti. SSK, Bağkur emeklileri zam oranlarını, memur ve memur emeklileri ise yüzde 6'lık toplu sözleşme artışına ilave edilecek farkı merak ediyor. 6 aylık enflasyon verisiyle birlikte maaşlar netleşecek. Geriye yalnızca 3 veri kaldı. Temmuz zammından bu yıl içinde emekli olacak EYT'liler de yararlanacak. Peki, taban maaşlar ne kadar olacak? Emekli ve memur maaşları ne kadar artacak? İşte merak edilenler!