7,8 UYARISI! Büyük İstanbul depremi için NET AÇIKLAMA geldi! İLÇE İLÇE... Ahmet Ercan, Naci Görür, Celal Şengör, Şener Üşümezsoy hepsinden TEK ÇAĞRI!
Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul'da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaştığı iddia ediliyor. Büyük İstanbul depremi için endişelenen milyonlarca vatandaş konu hakkında açıklamaları yakından takip ediyor. Ahmet Ercan, Naci Görür, Celal Şengör, Şener Üşümezsoy tarafından yapılan açıklamaların ortak noktası ise en net tabloyu ortaya koydu. İşte büyük İstanbul depremi hakkında tüm detaylar.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrası vatandaşlar büyük İstanbul depremi hakkında araştırmalar başladı. Ahmet Ercan, Naci Görür, Celal Şengör ve Şener Üşümezsoy dahil olmak üzere birçok uzman konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor. Büyük İstanbul Depremi hakkında detaylar...
İSTANBUL'DA 250 YILDA BİR BÜYÜK DEPREM RİSKİ ARTIYOR
Kronolojik olarak İstanbul deprem tarihi incelendiğinde son 500 yılda 2 büyük deprem göze çarpıyor. Gölcük depremi ve Düzce depremi İstanbul depremi olarak sayılmıyor.
7 şiddetinin üzerinde büyük depremlerin Orta Marmara fayında İstanbul depremi yaratması yaklaşık 250 yılda bir olması göze çarpıyor. Deprem uzmanları son büyük İstanbul depremi 1766 yılında gerçekleştiği dikkate alındığında, Orta Marmara Fayında yeni bir deprem riskinin arttığını ifade ediyor.
İSTANBUL DEPREMİ UYARISI
İstanbul'da 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999 yıllarında birçok deprem meydana geldi. İstanbul'da santim santim hareket edecek plakalar, yeterince baskı oluştuğunda bu deprem olacak. Tam olarak ne zaman olacak bunu bilmek mümkün değil. İstanbul depremini şiddetinin 7.2- 7.5 olacağı ihtimalleri yer alıyor.
7.0-.7.5 ARASINDA BİR DEPREM BEKLENİYOR
Deprem bilimcilerine göre İstanbul'da beklenen depremin şiddeti 7.0 ila 7.5 civarında olacak.
İKİ MESLEKTAŞ BİRBİRİNE GİRDİ
Prof. Dr. Ahmet Ercan da bu isimlerden biri. Celal Şengör'ün 1999 depreminden sonra 3 gün içinde İstanbul'da büyük bir deprem olacağını, büyüklüğünün ise 9,5 olabilileceğini iddia ettiğini hatırlatan Ercan, Şengör'ün uzmanlığı dışında değerlendirmeler yaptığını savundu. Celal Şengör'ün veri tabanı olmaksızın deprem tahmininde bulunduğunu bunların da tutmadığını belirten Ahmet Ercan, Şengör'ün "İstanbul'da büyük bir deprem olsa da yıkıp geçse" dediğini iddia etti.