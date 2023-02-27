7,8 UYARISI! Büyük İstanbul depremi için NET AÇIKLAMA geldi! İLÇE İLÇE... Ahmet Ercan, Naci Görür, Celal Şengör, Şener Üşümezsoy hepsinden TEK ÇAĞRI!

İKİ MESLEKTAŞ BİRBİRİNE GİRDİ

Prof. Dr. Ahmet Ercan da bu isimlerden biri. Celal Şengör'ün 1999 depreminden sonra 3 gün içinde İstanbul'da büyük bir deprem olacağını, büyüklüğünün ise 9,5 olabilileceğini iddia ettiğini hatırlatan Ercan, Şengör'ün uzmanlığı dışında değerlendirmeler yaptığını savundu. Celal Şengör'ün veri tabanı olmaksızın deprem tahmininde bulunduğunu bunların da tutmadığını belirten Ahmet Ercan, Şengör'ün "İstanbul'da büyük bir deprem olsa da yıkıp geçse" dediğini iddia etti.