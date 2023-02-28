Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrası vatandaşlar büyük İstanbul depremi hakkında araştırmalar başladı. Ahmet Ercan, Naci Görür, Celal Şengör ve Şener Üşümezsoy dahil olmak üzere birçok uzman konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor. Büyük İstanbul Depremi hakkında detaylar...

İSTANBUL'DA 250 YILDA BİR BÜYÜK DEPREM RİSKİ ARTIYOR

Kronolojik olarak İstanbul deprem tarihi incelendiğinde son 500 yılda 2 büyük deprem göze çarpıyor. Gölcük depremi ve Düzce depremi İstanbul depremi olarak sayılmıyor.

7 şiddetinin üzerinde büyük depremlerin Orta Marmara fayında İstanbul depremi yaratması yaklaşık 250 yılda bir olması göze çarpıyor. Deprem uzmanları son büyük İstanbul depremi 1766 yılında gerçekleştiği dikkate alındığında, Orta Marmara Fayında yeni bir deprem riskinin arttığını ifade ediyor.

İSTANBUL DEPREMİ UYARISI

İstanbul'da 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999 yıllarında birçok deprem meydana geldi. İstanbul'da santim santim hareket edecek plakalar, yeterince baskı oluştuğunda bu deprem olacak. Tam olarak ne zaman olacak bunu bilmek mümkün değil. İstanbul depremini şiddetinin 7.2- 7.5 olacağı ihtimalleri yer alıyor.

7.0-.7.5 ARASINDA BİR DEPREM BEKLENİYOR

Deprem bilimcilerine göre İstanbul'da beklenen depremin şiddeti 7.0 ila 7.5 civarında olacak.

İKİ MESLEKTAŞ BİRBİRİNE GİRDİ

Prof. Dr. Ahmet Ercan da bu isimlerden biri. Celal Şengör'ün 1999 depreminden sonra 3 gün içinde İstanbul'da büyük bir deprem olacağını, büyüklüğünün ise 9,5 olabilileceğini iddia ettiğini hatırlatan Ercan, Şengör'ün uzmanlığı dışında değerlendirmeler yaptığını savundu. Celal Şengör'ün veri tabanı olmaksızın deprem tahmininde bulunduğunu bunların da tutmadığını belirten Ahmet Ercan, Şengör'ün "İstanbul'da büyük bir deprem olsa da yıkıp geçse" dediğini iddia etti.

CELAL ŞENGÖR'E AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ

İşte Ahmet Ercan'ın gündeme damga vuran sözleri;

"Celal 1999 depreminden sonra 3 gün içinde İstanbul'da büyük bir deprem olacak, büyüklüğü 9,5 olabilir diyen kişidir. Daha sonra 3 gün içinde olmadı, 3 hafta içinde olacak dedi o da olmadı, 3 ay içinde dedi o da olmadı. Sonra da ilk 10 yılda dedi o da olmadı. Şimdi de 2030 yıllarında olur bu deprem diyor. Gerçek bir bilim dalı değildir bu. Bir tasarı geliştiriyor ama bunun bir veri tabanı yok.

"Celal genellikle büyük deprem taraftarıdır. Hatta bir gün karşılaştık. 'İstanbul'da şöyle yakışıklı bir deprem olsun her tarafı yıksın geçirsin bu şehri yeniden kuralım' dedi bana. Böyle şey olur mu bütün insanlar ölecek dedim. 'Temizlensin ya' dedi. Sonuçta Celal böyle halüsinasyonlar görür deprem üzerine. Sürekli olarak uçlarda durur. Kendi bilimsel alanında da böyle birisi Celal"

ŞENER ÜŞÜMEZSOY'UN AÇIKLAMALARI

"Yukarıdaki ilk haritalar daha önce Antakya ve bu civarda olan depremler için benim Yeniçağ'da yaptığım paylaşımlar."

"Burada fay bir kolu Ölüdeniz'den gelerek Suriye hududu boyunca Amik Ovası kenarından giderken diğer tarafta ise Kıbrıs'tan gelen fayla birleşiyor."

"Bu fay Amip ovası Maraş'ın güneyinden Gaziantep'in kuzeyinden Adıyaman üzerinden Sivrice fay hattı dediğimiz fay hattına kadar gidiyor."

"7.8'LİK BİR DEPREM"

"7.8'lik bir deprem, bu Türkmen Dağları veya Suriye-Türkiye hududundan geçen bir deprem aslında Ölüdeniz'den ve Kıbrıs'tan gelen fay hatlarının birleşerek Amip Ovası'nı doğu kenarından Pazarcık ile Gaziantep arasından geçip oradan kuzeye Adıyaman'a kadar giden bir hat var."

"Oldukça uzun bir fayın, segmentlerin kırıldığı görülüyor. Bu anlamda Sivrice'de olan depremin batıdaki devamını oluşturan bir hattı görüyoruz."

"İKİ FAY ENERJİSİNİN BÜYÜK KISMINI BOŞALTTI"

Prof. Dr. Naci Görür "Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay var. Biri Kuzey Anadolu fayı, diğeri Doğu Anadolu fayı. Her iki fay enerjisinin büyük bir kısmını boşalttı. Bu demektir önümüzdeki birkaç yüz sene içerisinde Türkiye'de çok büyük bir deprem olmayacak, en azından bu iki fay kuşağı boyunca. Bu bizim için ülkeyi depreme hazırlama açısından bir şans. İrili ufaklı başka yerlerde deprem olabilir, burada da küçük depremler olur ama Türkiye'nin en ağırlıklı fay zonları enerjiyi boşalttı. Bu bir imkan, bunu ilk kez söylüyorum bunu bütün Türkiye duysun" ifadelerini kullandı.

"MARMARA FAYI KIRILDI, KIRILACAK"

Marmara depreminde İstanbul'un Avrupa Yakası'nın daha çok hasar alacağına dikkat çeken Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, "Marmara fayı kırıldı, kırılacak. Kırılırsa minimum 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek. Halbuki yapılan çalışmalar gösteriyor ki, bu fayın güneyinde stres birikimi kuzeyinden çok daha fazla. Marmara'nın güney kısmında" ifadelerini kullandı.

"İKİ FAY ENERJİSİNİN BÜYÜK KISMINI BOŞALTTI"

Prof. Dr. Naci Görür "Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay var. Biri Kuzey Anadolu fayı, diğeri Doğu Anadolu fayı. Her iki fay enerjisinin büyük bir kısmını boşalttı. Bu demektir önümüzdeki birkaç yüz sene içerisinde Türkiye'de çok büyük bir deprem olmayacak, en azından bu iki fay kuşağı boyunca. Bu bizim için ülkeyi depreme hazırlama açısından bir şans. İrili ufaklı başka yerlerde deprem olabilir, burada da küçük depremler olur ama Türkiye'nin en ağırlıklı fay zonları enerjiyi boşalttı. Bu bir imkan, bunu ilk kez söylüyorum bunu bütün Türkiye duysun" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK?

İstanbul'da daha büyük bir hasar oluşacağını dile getiren Prof. Dr. Naci Görür "İstanbul'da durum hiç iyi değil. Nasıl 3 gün önce 'Maraş'tan endişe ediyoruz' diye yazdıysam aynı şekilde İstanbul'dan endişe ediyorum. Bilimsel bütün araştırmalar, İstanbul'da zamanın gelmekte olduğunu gösteriyor. "

"30 SENE İÇERİSİNDE BEKLENİYORDU, 23 SENE GEÇTİ"

"Aşağı yukarı 30 sene içerisinde depremin beklendiği söyleniyordu, 23 senesi geçtiğine göre büyük ölçüde yakınlaşmış demek istiyorum."

İSTANBUL'DA HASAR MARAŞ'TAN BÜYÜK OLACAK!

Prof. Dr. Naci Görür sözlerine şu şekilde devam ediyor, "Ancak Maraş depremi beklediğimiz Marmara depreminden daha büyük. İstanbul'da en fazla 7.5 bekliyoruz. İstanbul'da daha küçük deprem beklememize rağmen, İstanbul'da hasar Maraş'tan daha fazla olur. Diğer yandan Maraş'ta da hasarın epey fazla olacağını üzülerek tahmin ediyorum, inşallah yanılırım ama açıklanınca göreceğiz"