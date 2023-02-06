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Haberler Trend 7.7'lik DEPREMİN ÜRKÜTÜCÜ SESİ DİNLE! Kahramanmaraş'taki depremin sesi tüyleri diken diken etti! Deprem olurken neden uğultulu ses gelir?

7.7'lik DEPREMİN ÜRKÜTÜCÜ SESİ DİNLE! Kahramanmaraş'taki depremin sesi tüyleri diken diken etti! Deprem olurken neden uğultulu ses gelir?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi. Öte yandan depremin yer altındaki ürkütücü sesi uzmanlar tarafından paylaşıldı. Deprem Bilimci Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin gücünün 130 atom bombası büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Peki, Deprem olurken neden uğultulu ses gelir? işte detaylar ve ürkütücü ses...

takvim.com.tr
06.02.2023 16:51 - Son Güncelleme: 06.02.2023 16:51
7.7’lik DEPREMİN ÜRKÜTÜCÜ SESİ DİNLE! Kahramanmaraş’taki depremin sesi tüyleri diken diken etti! Deprem olurken neden uğultulu ses gelir?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin yer altındaki ürkütücü sesi, Kocaeli Üniversitesi'nden uzmanlar tarafından paylaşıldı. Peki, Deprem olurken neden uğultulu ses gelir? İşte detaylar...

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7.7’lik DEPREMİN ÜRKÜTÜCÜ SESİ DİNLE! Kahramanmaraş’taki depremin sesi tüyleri diken diken etti! Deprem olurken neden uğultulu ses gelir?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremle ilgili Deprem Bilimci Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 130 atom bombası gücünde olduğunu söyledi. Öte yandan depremin yer altındaki ürkütücü sesi Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Araştırma Görevlisi Dr. Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi.

7.7’lik DEPREMİN ÜRKÜTÜCÜ SESİ DİNLE! Kahramanmaraş’taki depremin sesi tüyleri diken diken etti! Deprem olurken neden uğultulu ses gelir?

İŞTE O SES

7.7’lik DEPREMİN ÜRKÜTÜCÜ SESİ DİNLE! Kahramanmaraş’taki depremin sesi tüyleri diken diken etti! Deprem olurken neden uğultulu ses gelir?

Deprem Bilimci Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin gücünün 130 atom bombası büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

7.7’lik DEPREMİN ÜRKÜTÜCÜ SESİ DİNLE! Kahramanmaraş’taki depremin sesi tüyleri diken diken etti! Deprem olurken neden uğultulu ses gelir?

Hatay-Osmaniye-Kahramanmaraş-Gaziantep kırıklar çatağında yüzyıllardır beklenen deprem M7,7 büyüklüğünde yaklaşık 130 Atom Bombası gücünde, 43 saniye süreli, 6 Şubat 2023, 5 km gibi sığda, çok etkili oluştur.

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