7.7'lik DEPREMİN ÜRKÜTÜCÜ SESİ DİNLE! Kahramanmaraş'taki depremin sesi tüyleri diken diken etti! Deprem olurken neden uğultulu ses gelir?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem birçok ilde hissedildi. Öte yandan depremin yer altındaki ürkütücü sesi uzmanlar tarafından paylaşıldı. Deprem Bilimci Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin gücünün 130 atom bombası büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Peki, Deprem olurken neden uğultulu ses gelir? işte detaylar ve ürkütücü ses...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin yer altındaki ürkütücü sesi, Kocaeli Üniversitesi'nden uzmanlar tarafından paylaşıldı. Peki, Deprem olurken neden uğultulu ses gelir? İşte detaylar...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremle ilgili Deprem Bilimci Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 130 atom bombası gücünde olduğunu söyledi. Öte yandan depremin yer altındaki ürkütücü sesi Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Araştırma Görevlisi Dr. Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi.
Deprem Bilimci Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin gücünün 130 atom bombası büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Hatay-Osmaniye-Kahramanmaraş-Gaziantep kırıklar çatağında yüzyıllardır beklenen deprem M7,7 büyüklüğünde yaklaşık 130 Atom Bombası gücünde, 43 saniye süreli, 6 Şubat 2023, 5 km gibi sığda, çok etkili oluştur.