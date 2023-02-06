7.7’lik DEPREMİN ÜRKÜTÜCÜ SESİ DİNLE! Kahramanmaraş’taki depremin sesi tüyleri diken diken etti! Deprem olurken neden uğultulu ses gelir?

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremle ilgili Deprem Bilimci Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin yaklaşık 130 atom bombası gücünde olduğunu söyledi. Öte yandan depremin yer altındaki ürkütücü sesi Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Araştırma Görevlisi Dr. Hamdullah Livaoğlu tarafından kaydedildi.