6 rakamlarının içindeki B harfini bul rakiplerini ekarte et! Beyni harıl harıl çalışanları bulan IQ testi geldi!
Beyni harıl harıl çalışanları bulan IQ testi geldi. 6 rakamlarının içindeki B harfini bulan rakiplerini ekarte ediyor. Optik illüzyonlar her zaman insanların ilgisini çekiyor. Görseller yalnızca insanların dikkatini çekmekle kalmaz, aynı zamanda beynin ve gözlerin gözlem becerilerini geliştirmedeki etkinliğini de artırır. Şimdi sizleri görüntüde 6'ların arasında yer alan B harfini bulmanız isteniyor.
06.05.2023 08:56 - Son Güncelleme: 06.05.2023 08:56
Sosyal medyada popüler olan son optik yanılsama size büyük bir şaşkınlık yaşatacak. 6'ların çoğunlukta olduğu bu resimde sizden gizlenmiş tek B'yi bulmanız isteniyor. Bunun için size verilen süre 5 süre olarak duyuruldu. 5 saniye içerisinde 6 sayılarının içindeki tek B harfini bulanlar başarıya ulaşacak. Öte yandan bu testi çözebilenlerin dikkat seviyelerinin çok yüksek olduğu da ifade ediliyor.