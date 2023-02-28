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5.529 TL gençlere yatıyor! Kursa katılanlara devletten ödeme! İŞKUR duyurdu! Meslek eğitimi alırken para kazanın!

İŞKUR düzenlediği kurslar ile gençlere hem meslek edinme fırsatı sunuyor hem de eğitim süresince ödeme yapıyor. Açılan kurslar hakkında internet sitesinden de bilgilendirme yapan İŞKUR, katılımcılara yaptığı ödemenin tutarını da artırdı. Gençlere aylık 5 bin 529 liraya varan harçlık imkanı sağlandı. Üstelik kurslara katılanlara iş kapısı açılıyor.

takvim.com.tr
28.02.2023 17:23 - Son Güncelleme: 28.02.2023 17:27
5.529 TL gençelere yatıyor! Kursa katılanlara devletten ödeme! İŞKUR duyurdu!

İŞİ olmayanlara istihdam yolunu açacak pek çok program uygulayan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), mesleki eğitim kursları ile de iş sahibi olmayı kolaylaştırıyor. İŞKUR'un düzenlediği kurslara katılan gençler, hem meslek sahibi oluyor hem de bu sürede devletten ödeme alıyor. İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerde düzenlenen kurslara katılanlara günlük ödeme yapılıyor. Günlük ödemeler 63,47-137,51 lira aralığında bulunuyordu, 98,15-212,67 lira aralığına yükselecek.

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5.529 TL gençelere yatıyor! Kursa katılanlara devletten ödeme! İŞKUR duyurdu!

HANGİSİNDE ÖDEME NE KADAR?

Günlük ödeme mesleki eğitim kurslarında 130,87 lira olarak belirlenirken, bu kurs eğer sanayi alanındaysa günlük ödeme 212,67 lirayı buluyor.

5.529 TL gençelere yatıyor! Kursa katılanlara devletten ödeme! İŞKUR duyurdu!

Engelli ve eski hükümlülere yönelik olarak kurslarda ise günlük ödeme istihdam garantisiz ise 98,15, istihdam garantili ise 130,87 lira olarak uygulanıyor.

5.529 TL gençelere yatıyor! Kursa katılanlara devletten ödeme! İŞKUR duyurdu!

İŞTE SAĞLANAN İMKANLAR

Meslek kurslarına katılan gençlere aylık (26 gün üzerinden) 3.402,62 lira ödenirken, eğer sanayi alanındaysa tutar 5.529,42 liraya yükseliyor.

5.529 TL gençelere yatıyor! Kursa katılanlara devletten ödeme! İŞKUR duyurdu!

Engellilere ve eski hükümlülere yönelik kurslara katılanlara da yine 26 gün üzerinden aylık 2.551,90 ile 3.402,62 lira arasında ödeme yapılıyor. Meslek kurslarına katılan gençlere 160 günlük kurs süresince yapılan ödeme ise 15.704 lira ile 34.027,20 lira arasında değişiyor.

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