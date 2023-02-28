5.529 TL gençlere yatıyor! Kursa katılanlara devletten ödeme! İŞKUR duyurdu! Meslek eğitimi alırken para kazanın!

İŞİ olmayanlara istihdam yolunu açacak pek çok program uygulayan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), mesleki eğitim kursları ile de iş sahibi olmayı kolaylaştırıyor. İŞKUR'un düzenlediği kurslara katılan gençler, hem meslek sahibi oluyor hem de bu sürede devletten ödeme alıyor. İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerde düzenlenen kurslara katılanlara günlük ödeme yapılıyor. Günlük ödemeler 63,47-137,51 lira aralığında bulunuyordu, 98,15-212,67 lira aralığına yükselecek.