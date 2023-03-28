542 yıldır çözülemeyen sır! Fatih Sultan Mehmet’in ölümüyle ilgili bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! İşte Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri

542 yıldır çözülemeyen sır! Fatih Sultan Mehmet'in ölümüyle ilgili bu gerçeği ilk kez duyacaksınız. Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri merak konusu oluyor. Fatih Sultan Mehmet'in ölümü Türk tarihindeki çözülemeyen sayılı olaylardan birisidir. Tarihte pek çok liderin ölümü aydınlanamadı. Tarihimizdeki en önemli muammalardan birisi de Fatih Sultan Mehmet'in zehirlenip zehirlenmediği meselesi oldu. Ortada üç farklı iddia bulunuyor. Tarihçilerin açıklamaları bu konuda merak edildi.