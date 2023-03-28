RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend 542 yıldır çözülemeyen sır! Fatih Sultan Mehmet'in ölümüyle ilgili bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! İşte Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri

542 yıldır çözülemeyen sır! Fatih Sultan Mehmet'in ölümüyle ilgili bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! İşte Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri

Osmanlı İmparatorluğu'nun uzun tarihi boyunca 36 padişah farklı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Bazıları yaşlılık nedeniyle vefat ederken bazıları da çeşitli hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. 542 yıl önce bugün Kocaeli'ye bağlı Gebze yakınlarında yeni bir sefere çıkarken vefat etmişti. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen Fatih Sultan Mehmet'in ölüm nedeni hala tartışılan bir konu oluyor. Gelin başta Fatih Sultan Mehmet olmak üzere tüm padişahların ölüm nedenlerini birlikte inceleyelim.

28.03.2023 15:44 - Son Güncelleme: 28.03.2023 15:52
542 yıldır çözülemeyen sır! Fatih Sultan Mehmet’in ölümüyle ilgili bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! İşte Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri

542 yıldır çözülemeyen sır! Fatih Sultan Mehmet'in ölümüyle ilgili bu gerçeği ilk kez duyacaksınız. Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri merak konusu oluyor. Fatih Sultan Mehmet'in ölümü Türk tarihindeki çözülemeyen sayılı olaylardan birisidir. Tarihte pek çok liderin ölümü aydınlanamadı. Tarihimizdeki en önemli muammalardan birisi de Fatih Sultan Mehmet'in zehirlenip zehirlenmediği meselesi oldu. Ortada üç farklı iddia bulunuyor. Tarihçilerin açıklamaları bu konuda merak edildi.

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542 yıldır çözülemeyen sır! Fatih Sultan Mehmet’in ölümüyle ilgili bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! İşte Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri

524 YILDIR ÇÖZÜLEMEDİ

Fatih'in zehirlenip zehirlenmediği meselesi 542 yıldır çözülemedi. Türk tarihinin en büyük hükümdarlarından birisi olan Fatih Sultan Mehmed'in zehirlenmesi olayı hala tartışılıyor.

542 yıldır çözülemeyen sır! Fatih Sultan Mehmet’in ölümüyle ilgili bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! İşte Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri

Tarihteki birçok liderin ölümündeki sır da bir türlü aydınlatılamadı. Tarihimizdeki en önemli esrarlardan biri de Fatih Sultan Mehmed'in zehirlenip zehirlenmediği meselesi oldu.

542 yıldır çözülemeyen sır! Fatih Sultan Mehmet’in ölümüyle ilgili bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! İşte Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri

1481'DE SEFERE ÇIKMIŞTI

Fatih'in ölümünden önce Mısır'daki Memlük Devleti ile Osmanlılar arasında bir gerginlik meydana gelmişti. Sultan İkinci Mehmed'in 25 Nisan Çarşamba günü Üsküdar'a geçmesiyle sefer başladı.

542 yıldır çözülemeyen sır! Fatih Sultan Mehmet’in ölümüyle ilgili bu gerçeği ilk kez duyacaksınız! İşte Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri

Gebze civarındaki Hünkâr Çayırı'nda konaklandı. Sultan burada 1 Mayıs'ta şiddetli karın ağrıları çekmeye başladı.

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