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Haberler Trend 5.000 TL altındaki en iyi akıllı telefonlar! Bu modeller iPhone 14'e taş çıkarır! Samsung, Xiaomi, Tecno, İnfinix, Vivo, Omix...

5.000 TL altındaki en iyi akıllı telefonlar! Bu modeller iPhone 14'e taş çıkarır! Samsung, Xiaomi, Tecno, İnfinix, Vivo, Omix...

Bu telefonlar, iyi bir fiyat-performans dengesi sunan ve genel kullanım için tatmin edici özelliklere sahip modeller arasında yer alıyor. Bütçenizi fazla zorlamadan, uygun fiyata kaliteli bir telefon arıyorsanız bu modellere mutlaka göz atmalısınız. İşte fiyat / performans açısından en iyi akıllı telefonlar...

takvim.com.tr
26.06.2023 18:08 - Son Güncelleme: 26.06.2023 18:08
5.000 TL altındaki en iyi akıllı telefonlar! Bu modeller iPhone 14’e taş çıkarır! Samsung, Xiaomi, Tecno, İnfinix, Vivo, Omix...

En uygun akıllı telefonlar için araştırmalar başladı Maddi açıdan sizi fazla zorlamayacak en kaliteli telefonları derledik. İşte 5-7 bin TL arası en uygun fiyatlı telefonlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
5.000 TL altındaki en iyi akıllı telefonlar! Bu modeller iPhone 14’e taş çıkarır! Samsung, Xiaomi, Tecno, İnfinix, Vivo, Omix...
1 Samsung Galaxy M23 128 GB 10/10
2 Xiaomi Redmi Note 11 Pro 128 GB 10/9.8
3 Huawei Nova 8i 128 GB 10/9.8
5.000 TL altındaki en iyi akıllı telefonlar! Bu modeller iPhone 14’e taş çıkarır! Samsung, Xiaomi, Tecno, İnfinix, Vivo, Omix...

4 Poco M4 Pro 256 GB 10/9.9

5 Oppo Reno 5 128 GB 10/9.8

6 Huawei P30 Lite 128 GB 10/9.7

7 Xiaomi Mi Note 10 Lite 64 GB 10/9.6

5.000 TL altındaki en iyi akıllı telefonlar! Bu modeller iPhone 14’e taş çıkarır! Samsung, Xiaomi, Tecno, İnfinix, Vivo, Omix...

8 Oppo Reno2 Z 128 GB 10/9.8

9 iPhone SE 64 GB 10/9.7

10 Xiaomi Poco F2 Pro 128 GB 10/9.8

11 Samsung Galaxy M31 128 GB 10/9.7

5.000 TL altındaki en iyi akıllı telefonlar! Bu modeller iPhone 14’e taş çıkarır! Samsung, Xiaomi, Tecno, İnfinix, Vivo, Omix...

12 Xiaomi Redmi Note 9 Pro 128 GB 10/9.8

13 Xiaomi Mi 11 Lite 128 GB 10/9.8

14 Samsung Galaxy S20 FE 128 GB 10/9.8

15 Oppo Realme 6 128 GB 10/9.9

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