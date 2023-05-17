50, 60, 70 TL düşük fatura! Çamaşır ve bulaşık makinesi ÇALIŞTIRMA SAATLERİ! Bu kurallara uyan %45 indirimli ödüyor...

- Kullanılmayan cihazların fişlerini prizden çekin, çünkü fişi prize takılı olan aletler, az da olsa elektrik tüketmeye devam eder. Ya da tasarruflu prizler kullanın. Dimmer priz ve anahtarlar da daha az elektrik tüketilmesine yardımcı olabilir.

- Yalıtımda da enerji verimliliğine uygun malzeme ve teknoloji kullanın.