50, 60, 70 TL düşük fatura! Çamaşır ve bulaşık makinesi ÇALIŞTIRMA SAATLERİ! Bu kurallara uyan %45 indirimli ödüyor...
Elektrik faturanızdan şikayetçiyseniz bu hataları yapıyıor olabilirisniz. Özellikle çamaşır ve bulaşık makineleri için çalıştırma saatleri güncellendi. Bu saatlere uyum sağladığınız takdirde çok daha uygun elektrik faturası ödeyebilirsiniz. Enerji giderini düşürmek isteyenler tasarruf yolları arıyor. Küçük değişiklikler faturaların belli oranlarda düşmesini sağlayabilir. İşte makineleri çalıştırmak için en uygun saatler...
17.05.2023 16:57 - Son Güncelleme: 17.05.2023 16:57
- Kullanılmayan cihazların fişlerini prizden çekin, çünkü fişi prize takılı olan aletler, az da olsa elektrik tüketmeye devam eder. Ya da tasarruflu prizler kullanın. Dimmer priz ve anahtarlar da daha az elektrik tüketilmesine yardımcı olabilir.
- Yalıtımda da enerji verimliliğine uygun malzeme ve teknoloji kullanın.