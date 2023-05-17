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Haberler Trend 50, 60, 70 TL düşük fatura! Çamaşır ve bulaşık makinesi ÇALIŞTIRMA SAATLERİ! Bu kurallara uyan %45 indirimli ödüyor...

50, 60, 70 TL düşük fatura! Çamaşır ve bulaşık makinesi ÇALIŞTIRMA SAATLERİ! Bu kurallara uyan %45 indirimli ödüyor...

Elektrik faturanızdan şikayetçiyseniz bu hataları yapıyıor olabilirisniz. Özellikle çamaşır ve bulaşık makineleri için çalıştırma saatleri güncellendi. Bu saatlere uyum sağladığınız takdirde çok daha uygun elektrik faturası ödeyebilirsiniz. Enerji giderini düşürmek isteyenler tasarruf yolları arıyor. Küçük değişiklikler faturaların belli oranlarda düşmesini sağlayabilir. İşte makineleri çalıştırmak için en uygun saatler...

takvim.com.tr
17.05.2023 16:57 - Son Güncelleme: 17.05.2023 16:57
50, 60, 70 TL düşük fatura! Çamaşır ve bulaşık makinesi ÇALIŞTIRMA SAATLERİ! Bu kurallara uyan %45 indirimli ödüyor...

Elektrik faturalarının düşük gelmesini isteyenler bu yöntemleri uygulayarak %45 indirimli ödeyebilir. İşte elektrik faturasını düşük getiren yöntemler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
50, 60, 70 TL düşük fatura! Çamaşır ve bulaşık makinesi ÇALIŞTIRMA SAATLERİ! Bu kurallara uyan %45 indirimli ödüyor...

EN PAHALI ZAMAN DİLİMİ 17.00 İLA 22.00 SAATLERİ ARASI

06.00-17.00 arası gündüz dönemi, elektriğin en pahalı olduğu zaman dilimidir.

50, 60, 70 TL düşük fatura! Çamaşır ve bulaşık makinesi ÇALIŞTIRMA SAATLERİ! Bu kurallara uyan %45 indirimli ödüyor...

17.00-22.00 arası puant dönemi ve elektriğin en ucuz olduğu zaman dilimi 22.00-06.00 arası gece dönemidir.

50, 60, 70 TL düşük fatura! Çamaşır ve bulaşık makinesi ÇALIŞTIRMA SAATLERİ! Bu kurallara uyan %45 indirimli ödüyor...

FİŞLERİ PRİZDEN ÇEKİN

- Kullanmadığınız lambaları kapatın.

- Ampul alırken alıştığımız akkor ampul yerine LED ampul seçin.

- Enerji verimliliği sağlayan cihazlar kullanın.

50, 60, 70 TL düşük fatura! Çamaşır ve bulaşık makinesi ÇALIŞTIRMA SAATLERİ! Bu kurallara uyan %45 indirimli ödüyor...

- Kullanılmayan cihazların fişlerini prizden çekin, çünkü fişi prize takılı olan aletler, az da olsa elektrik tüketmeye devam eder. Ya da tasarruflu prizler kullanın. Dimmer priz ve anahtarlar da daha az elektrik tüketilmesine yardımcı olabilir.

- Yalıtımda da enerji verimliliğine uygun malzeme ve teknoloji kullanın.

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