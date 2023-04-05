RAMAZAN İMSAKİYE
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5 tane yiyenin kalbi tertemiz oluyor! Kolesterol, diyabet, tansiyon hastaları! Baş ucunuzdaki mucize size şifa olacak!

Kötü kolesterol ile mücadelede atılması gereken bir numaralı adım beslenme şeklinde yapılacak değişikliklerdir. Uzmanlar, yaptıkları çalışmalar sonucu kolesterol seviyesini düşüren besini açıkladı. İşte kalp damar sağlığınız için mutlaka tüketmeniz gereken o besin...

takvim.com.tr
05.04.2023 18:25 - Son Güncelleme: 05.04.2023 18:25
5 tane yiyenin kalbi tertemiz oluyor! Kolesterol, diyabet, tansiyon hastaları! Baş ucunuzdaki mucize size şifa olacak!

Kolesterol, ihmal ediliğinde kalp ve damar sağlığını ciddi oranda etkiliyor. Kötü kolesterol ile mücadele etmek için yapılabilecek en önemli şeylerden biri de beslenme programını dikkatli bir şekilde oluşturmaktan geçiyor.

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5 tane yiyenin kalbi tertemiz oluyor! Kolesterol, diyabet, tansiyon hastaları! Baş ucunuzdaki mucize size şifa olacak!

CEVİZ

Günde 5 adet ceviz yiyenlerin kalp ve damar sağlığı güçleniyor, kötü kolesterol seviyesi düşüyor ayrıca beyni güçlendirerek alzhemir hastalığının önüne geçiyor.

5 tane yiyenin kalbi tertemiz oluyor! Kolesterol, diyabet, tansiyon hastaları! Baş ucunuzdaki mucize size şifa olacak!

Kuru yemişler de yağ bakımından oldukça zengin yiyecekler, kabul. Ancak içlerindeki bu yağ, doymamış yağ olduğundan kötü kolesterolü değil ancak iyi kolesterolü artırabiliyor.

5 tane yiyenin kalbi tertemiz oluyor! Kolesterol, diyabet, tansiyon hastaları! Baş ucunuzdaki mucize size şifa olacak!

İşte kötü kolesterolünüzü düşürecek kalbe faydalı besinler...

5 tane yiyenin kalbi tertemiz oluyor! Kolesterol, diyabet, tansiyon hastaları! Baş ucunuzdaki mucize size şifa olacak!

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