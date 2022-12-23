467 yıl önceden her şeyi bilmiş! Ünlü astroloğun 2023 tahminleri! Seneye bu kişilere hayat acımayacak! Yeni yılda kafanızı camdan bile çıkarmayın!

BOĞA

Kariyer ve Finans: 2023 iyi başlayacak. maliye ile ilgili bazı sorunlar ortayya çıkabilir. İşle ilgili seyahat olabilir. Yurt dışına yerleşmek istiyorsanız, yüksek bir olasılık var. İkinci çeyrekte mali durumunuza dikkat edin.

İlişkiler: İlk çeyrek aşk ve romantizm için iyi bir zaman. İletişim kesintileri, tartışmalara ve stresli ilişkiler meydana gelebilir. İletişiminizi şeffaf tutun.

Sağlık: Sağlığınız ilk çeyrekte iyi olacak ama olumsuz gidebilir. Nisan ayından sonra sağlığınıza tam olarak dikkat etmelisiniz.

En İyi Aylar: Şubat ve Ekim