467 yıl önceden her şeyi bilmiş! Ünlü astroloğun 2023 tahminleri! Seneye bu kişilere hayat acımayacak! Yeni yılda kafanızı camdan bile çıkarmayın!
2023'te başımıza neler geleceğini bir de ondan öğrenin. Ünlü astrolog ve kahin Nostradamus'un söyledikleri sizi şoke edecek. İşte Nostradamus'un 2023 kehanetleri...
Ünlü kahin Nostradamus tarafından yapılan tahminler sosyal medyada yeniden gündeme geldi. 1503 yılında doğan astrolog Nostradamus'un yüzyıllar öncesinden yaptığı tahminler bir bir ortaya çıktı. Yeni yıl yaklaşırken 2023'te yaşanacaklar da birçok kişi tarafından merak ediliyor. Çoğu tahminin doğru çıkmasıyla birlikte kimileri Nostradamus'un hayal gücüne göre atıp tuttuğunu düşünse de kimileri kendisini ünlü bir astrolog olarak görüyor. Nostradamus'un bu kehanetleri oldukça olumsuz ve korkutucu. Bu tahminleri göz önünde bulunduracak olursak yeni yılda kapıdan dışarı adım atmamamız çok daha mantıklı gözüküyor.
KOÇ
Kariyer ve Finans: Yılın başında biraz belirsizlik ve kafa karışıklığı olacak, ancak ikinci yarısında ister iş ister iş olsun başarıya ulaşacaksınız.
İlişkiler: Yılın başında başkalarına ne söylediğinize dikkat edin, ancak yıl ilerledikçe ilişkileriniz pürüzsüz hale gelecektir. Evli değilseniz, bu yıl düğümü atabilirsiniz. Aile üyelerinin tam desteğini alacaksınız.
Sağlık: Ağustos 2023'e kadar sağlığınız için uygun bir zaman değil. Stresten uzak durmaya, sağlıklı beslenmeye ve egzersiz yapmaya çalışın.
En İyi Aylar: Eylül ve Ekim.
BOĞA
Kariyer ve Finans: 2023 iyi başlayacak. maliye ile ilgili bazı sorunlar ortayya çıkabilir. İşle ilgili seyahat olabilir. Yurt dışına yerleşmek istiyorsanız, yüksek bir olasılık var. İkinci çeyrekte mali durumunuza dikkat edin.
İlişkiler: İlk çeyrek aşk ve romantizm için iyi bir zaman. İletişim kesintileri, tartışmalara ve stresli ilişkiler meydana gelebilir. İletişiminizi şeffaf tutun.
Sağlık: Sağlığınız ilk çeyrekte iyi olacak ama olumsuz gidebilir. Nisan ayından sonra sağlığınıza tam olarak dikkat etmelisiniz.
En İyi Aylar: Şubat ve Ekim
İKİZLER
Kariyer ve Finans: Bu yıl İkizler burcunun yerlileri için uğurlu olacak. İşinizdeki tüm sorunlar ortadan kalkacaktır. Şans senden yana olacak. Mali durumunuz iyileşecek ve işinizden keyif alacaksınız. Mülk satın almak istiyorsanız, yıl sonunda bir tane satın alma olasılığınız var.
İlişkiler: Aile hayatı uyum ve huzur içinde mutlulukla dolu geçecek. Aileden birinin evlenme şansı var. Mayıs ayında dikkatli olun. Bunun dışında, yılın geri kalanında ailenizle mutlu zamanların tadını çıkaracaksınız. Aşk ve romantizm için iyi bir zaman.
Sağlık: Yıl kırılgan bir sağlıkla başlayabilir, ancak Şubat ayından itibaren sağlığınız iyi olacak. Birkaç küçük sorun oyalayabilir ve sizi rahatsız edebilir.
En iyi aylar: Şubat, Mart, Nisan ve Kasım
YENGEÇ
Kariyer ve Finans: Yengeçler, sizin için harika bir yıl. 2023'ün son çeyreğinde, kariyerinizde yükselmeyi ve finansal refahın tadını çıkarmayı bekleyin. İkinci çeyrekte biraz iniş çıkışlar bekleyebilirsiniz. Kabuller ve çalışmalar için çok iyi bir yıl.
İlişkiler: Sevdiklerinizle ilişkilerde birkaç iniş ve çıkış olabilir. Teklif etmek istiyorsanız, bunu Ekim ayından sonra yapın. Sert sözler kullanmaktan kaçının.
Sağlık: Özellikle ikinci çeyrekte sağlık açısından dikkatli olun. Düzenli kontroller yaptırın, yemek yiyin ve egzersiz yapın. Ekimden itibaren sağlığınız iyi olacak.
En iyi aylar: Kasım ve Aralık