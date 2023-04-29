%40'ını öldürüyor! Kanser hücrelerinin korkulu rüyası! Daha önce hiç duymadınız! Magnezyum deposu, etten daha fazla protein...
Bamya yemeğinin faydalarını hepimiz biliyoruz. Peki daha önce bamya tohumunu duydunuz mu? Birçok kişi bamya tohumundan haberdar değil. Bilimsel araştırmalara göre bu tohum türü kanser riskini %40 oranında azaltıyor. İçinde etten daha fazla protein yer alan bamya tohumu aynı zamanda magnezyum açısından da zengin bir tohum türüdür. İşte bamya tohumunun sizi şoke edecek faydaları...
29.04.2023 21:33 - Son Güncelleme: 29.04.2023 21:33
Hem sıcak yemek olarak hem de zeytinyağı olarak tercih edilen bamyanın tohumu da son dönemde oldukça revaçta. İşte bamya tohumunun bilinmeyen mucize faydaları...
BAMYA TOHUMUNUN FAYDALARI NELERDİR?
Bamya tohumları B vitamini, C vitamini, K vitamini içerir, potasyum, folik asit ve kalsiyum açısından oldukça zengindir. Ayrıca bamya tohumu zengin bir lif içeriğine sahiptir. Bamya tohumlarının bu yüksek lif içeriğinin faydaları arasında en önemlisi tok tutması ve hızlı olması nedeniyle kilo verdirici etkisinin bulunmasıdır.