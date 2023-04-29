%40’ını öldürüyor! Kanser hücrelerinin korkulu rüyası! Daha önce hiç duymadınız! Magnezyum deposu, etten daha fazla protein...

BAMYA TOHUMUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Bamya tohumları B vitamini, C vitamini, K vitamini içerir, potasyum, folik asit ve kalsiyum açısından oldukça zengindir. Ayrıca bamya tohumu zengin bir lif içeriğine sahiptir. Bamya tohumlarının bu yüksek lif içeriğinin faydaları arasında en önemlisi tok tutması ve hızlı olması nedeniyle kilo verdirici etkisinin bulunmasıdır.