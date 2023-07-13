120 BİN YILDIR yaşanmıyordu! TÜM TÜRKİYE'YE geliyor! Resmen doğal afet! Uzmanlardan peş peşe KIRMIZI ALARM! O tarihe kadar vehamet...
Uzmanlardan peş peşe uyarı geldi! O tarihe kadar tüm ülkede etkili olacak! Resmen doğal afet etkisi yaratıyor. Kırmızı alarm verildi. İşte Türkiye dahil birçok ülke için yapılan o uyarı...
13.07.2023 17:59 - Son Güncelleme: 13.07.2023 17:59
10.00-16.00 ARASINDA GÜNEŞE ÇIKMAYIN
AKOM'un yazılı olarak yaptığı açıklamada hava sıcaklığının batı bölgelerde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği belirtildi. Vatandaşların 10.00 - 16.00 saatleri arasında güneşin altında zaman geçirmemeleri ve bol sıvı tüketmeleri gerektiği uyarısı yapıldı.