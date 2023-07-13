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Haberler Trend 120 BİN YILDIR yaşanmıyordu! TÜM TÜRKİYE'YE geliyor! Resmen doğal afet! Uzmanlardan peş peşe KIRMIZI ALARM! O tarihe kadar vehamet...

120 BİN YILDIR yaşanmıyordu! TÜM TÜRKİYE'YE geliyor! Resmen doğal afet! Uzmanlardan peş peşe KIRMIZI ALARM! O tarihe kadar vehamet...

Uzmanlardan peş peşe uyarı geldi! O tarihe kadar tüm ülkede etkili olacak! Resmen doğal afet etkisi yaratıyor. Kırmızı alarm verildi. İşte Türkiye dahil birçok ülke için yapılan o uyarı...

takvim.com.tr
13.07.2023 17:59 - Son Güncelleme: 13.07.2023 17:59
120 BİN YILDIR yaşanmıyordu! TÜM TÜRKİYE’YE geliyor! Resmen doğal afet! Uzmanlardan peş peşe KIRMIZI ALARM! O tarihe kadar vehamet...

Afrika üzerinden gelen çöl sıcaklıklarının yarın ve cumartesi pik seviyelere ulaşacağı belirtildi. Uzmanlardan peş peşe kritik uyarı geldi. Sakın bu hataları yapmayın. İşte detaylar...

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120 BİN YILDIR yaşanmıyordu! TÜM TÜRKİYE’YE geliyor! Resmen doğal afet! Uzmanlardan peş peşe KIRMIZI ALARM! O tarihe kadar vehamet...

15 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

Meteoroloji uzmanları açıkladı. Afrikadan gelen çöl sıcakları 15 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

120 BİN YILDIR yaşanmıyordu! TÜM TÜRKİYE’YE geliyor! Resmen doğal afet! Uzmanlardan peş peşe KIRMIZI ALARM! O tarihe kadar vehamet...

Aşırı sıcakların ise 10 gün boyunca etkili olacak.

120 BİN YILDIR yaşanmıyordu! TÜM TÜRKİYE’YE geliyor! Resmen doğal afet! Uzmanlardan peş peşe KIRMIZI ALARM! O tarihe kadar vehamet...

10.00-16.00 ARASINDA GÜNEŞE ÇIKMAYIN

AKOM'un yazılı olarak yaptığı açıklamada hava sıcaklığının batı bölgelerde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği belirtildi. Vatandaşların 10.00 - 16.00 saatleri arasında güneşin altında zaman geçirmemeleri ve bol sıvı tüketmeleri gerektiği uyarısı yapıldı.

120 BİN YILDIR yaşanmıyordu! TÜM TÜRKİYE’YE geliyor! Resmen doğal afet! Uzmanlardan peş peşe KIRMIZI ALARM! O tarihe kadar vehamet...

"CUMA VE CUMARTESİ PİK YAPACAK"

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek "Aşırı sıcaklar bazı kentlerde cuma bazı kentlerde ise cumartesi pik seviyeye çıkacak. "

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