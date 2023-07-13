120 BİN YILDIR yaşanmıyordu! TÜM TÜRKİYE’YE geliyor! Resmen doğal afet! Uzmanlardan peş peşe KIRMIZI ALARM! O tarihe kadar vehamet...

"CUMA VE CUMARTESİ PİK YAPACAK"

Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek "Aşırı sıcaklar bazı kentlerde cuma bazı kentlerde ise cumartesi pik seviyeye çıkacak. "