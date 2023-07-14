Emekliye yeni Temmuz müjdesi verildi! 7.500 TL üstü maaş alanlar dikkat! 10.000 TL ek ödeme o tarihte yatacak!
Temmuz ayıyla birlikte emekliler, dul ve yetimler için düzenlenen promosyon kampanyaları açıklandı. Birçok banka, bu kapsamda emeklilere 10 bin liraya kadar promosyon ödemesi yapacak. Peki, hangi banka ne kadar ödeme verecek? İşte en yeni tablo haberimizde...
14.07.2023 10:22 - Son Güncelleme: 14.07.2023 10:23
Bankalar 3.500 liranın altı, 3.500-7.500 lira arası, 7.500- 10.000 lira arası ve 10.000 liradan fazla aylıklar için farklı tutarlarda promosyon ödemesi yapıyor.