Emekliye yeni Temmuz müjdesi verildi! 7.500 TL üstü maaş alanlar dikkat! 10.000 TL ek ödeme o tarihte yatacak!

Milyonlarca emekliye sevindirici bir haber geldi. Emekliler, bekledikleri maaş zamlarının ardından resmi açıklanan enflasyon oranlarına göre güzel bir promosyon ödemesi almaya hazırlanıyor. Detaylar açıklandı ve emeklilere 9.150 TL promosyon ödemesi yapılacağı duyuruldu İşte detaylar...