32 günlük kazancı 9.786 bin TL! Evi, doları, altını unutturan vadeli mevduat faizleri! Bu bankalarda birikimi olanlar yaşadı!

Türkiye'de bankacılık pazarında son yıllarını en dinamik devresi yaşanıyor. Bir yandan kur korumalı TL mevduat sistemi ile TL'ye dönüşüm desteklenirken, başka yandan banka kredileri ve vadeli mevduat hesaplarında birbirinden cazip oranlar ve faydalar sunulmaya devam ediyor.