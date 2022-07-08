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32 günlük kazancı 9.786 bin TL! Evi, doları, altını unutturan vadeli mevduat faizleri! Bu bankalarda birikimi olanlar yaşadı!

Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesaplarında hoş geldin faiz oranlarının yüzde 20'nin üstüne çıkarılmasının sonrasında son haftalarda oranların yine gerilemesi ise ilgi çekti. Bu dönemde bankalar vasıtasıyla birikimlerini değerlendirmek isteyenlere özel en yüksek vadeli mevduat faizi veren bankaları araştıranların adedi da bir hayli arttı. Peki 32 günlük en yüksek faiz veren banka hangisi? İşte bankaların güncel mevduat faiz oranları&hellip;

takvim.com.tr
08.07.2022 09:50 - Son Güncelleme: 08.07.2022 09:50
32 günlük kazancı 9.786 bin TL! Evi, doları, altını unutturan vadeli mevduat faizleri! Bu bankalarda birikimi olanlar yaşadı!

Türkiye'de bankacılık pazarında son yıllarını en dinamik devresi yaşanıyor. Bir yandan kur korumalı TL mevduat sistemi ile TL'ye dönüşüm desteklenirken, başka yandan banka kredileri ve vadeli mevduat hesaplarında birbirinden cazip oranlar ve faydalar sunulmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
32 günlük kazancı 9.786 bin TL! Evi, doları, altını unutturan vadeli mevduat faizleri! Bu bankalarda birikimi olanlar yaşadı!

Bankaların Mevduat Faiz Oranları

Birikimlerini bankaların yüksek hoş geldin faizleri üstünde değerlendirmek isteyenler amacıyla son fırsatlar sunulmaya başladı. Birçok banka doğrultusundan yüzde 20'lere kadar yükseltilen mevduat faiz oranlarında son haftalarda düşüş görülüyor.

32 günlük kazancı 9.786 bin TL! Evi, doları, altını unutturan vadeli mevduat faizleri! Bu bankalarda birikimi olanlar yaşadı!

32 günlük vadeli mevduat hesaplarını en yüksek oranlar üstünden değerlendirmek isteyenlere özel cazip fırsatlar sunulmaya da devam ediyor.

32 günlük kazancı 9.786 bin TL! Evi, doları, altını unutturan vadeli mevduat faizleri! Bu bankalarda birikimi olanlar yaşadı!

Hala yüksek faiz getirisi yayınlayan bankaları tercih ederek oranlar daha da düşmeden TL birikimlerinizi bankaların cazip oranları ile değerlendirebilirsiniz.

32 günlük kazancı 9.786 bin TL! Evi, doları, altını unutturan vadeli mevduat faizleri! Bu bankalarda birikimi olanlar yaşadı!
32 günlük en yüksek faiz veren bankalar:
· Akbank Mevduat Faiz Oranı: %21
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