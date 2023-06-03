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30 kilo verdiren Çiçek Dilligil diyeti! 53'lük oyuncu çalı gibi kaldı! 33 yaşına geri döndü! "Önce 22 kilo verdim sonra 27..."

Ünlü oyuncu Çiçek Dilligil'in 30 kilo vermesi büyük ilgi çekiyor. Şimdilerde çalı gibi kalan Dilligil'in nasıl kilo verdiği en sık aratılanlar arasında yer aldı. Baskül Ailesi, Çılgın Bediş, Dudaktan Kalbe gibi yapımlarla ismini duyuran başarılı oyuncu kilo verme sürecini anlattı.53 yaşındaki Dilligil bakın nasıl mum gibi erimiş.

takvim.com.tr
03.06.2023 21:24 - Son Güncelleme: 03.06.2023 21:24
30 kilo verdiren Çiçek Dilligil diyeti! 53’lük oyuncu çalı gibi kaldı! 33 yaşına geri döndü! Önce 22 kilo verdim sonra 27 kilo aldım..

Ünlü oyuncu çiçek diligil'in kilo verme sırrı ortaya çıktı! Diyet ve spordan destek alsa da bu yöntemler dışında çok daha etkili bir uygulamayla kilo vermeyi başardı. 30 kilo vererek iğne ipliğe dönen Dilligil bakın nasıl zayıflamış!

GALERİ DEVAM EDİYOR
30 kilo verdiren Çiçek Dilligil diyeti! 53’lük oyuncu çalı gibi kaldı! 33 yaşına geri döndü! Önce 22 kilo verdim sonra 27 kilo aldım..

Mide küçültme ameliyatı olan ve hızla kilo veren oyuncu Çiçek Dilligil konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

30 kilo verdiren Çiçek Dilligil diyeti! 53’lük oyuncu çalı gibi kaldı! 33 yaşına geri döndü! Önce 22 kilo verdim sonra 27 kilo aldım..

"Sadece estetik kaygıyla bir doktor sizi ameliyata alıyorsa oradan kaçın. Ben 7 farklı doktorun check up'ına girerek 'olur' raporu aldıktan sonra ameliyat oldum."

30 kilo verdiren Çiçek Dilligil diyeti! 53’lük oyuncu çalı gibi kaldı! 33 yaşına geri döndü! Önce 22 kilo verdim sonra 27 kilo aldım..

ŞEKERİM TAVAN YAPMIŞTI

*Kitle endeksinin 35'in üzerinde olması gerekiyor. Benim 31-32'ydi. Şekerim tavan yapmıştı, pankreasımda sorun yaşanamaya başlamıştım ve tansiyon problemim vardı."

30 kilo verdiren Çiçek Dilligil diyeti! 53’lük oyuncu çalı gibi kaldı! 33 yaşına geri döndü! Önce 22 kilo verdim sonra 27 kilo aldım..

ÇOK DİYET YAPTIM AMA İŞE YARAMADI

"Çok diyet yaptım ama hiçbir zaman hem diyet hem spor yapan güzel bir örnek olamadım. Şekerim olduğu için kilo da veremedim. *

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