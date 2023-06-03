30 kilo verdiren Çiçek Dilligil diyeti! 53'lük oyuncu çalı gibi kaldı! 33 yaşına geri döndü! "Önce 22 kilo verdim sonra 27..."
Ünlü oyuncu Çiçek Dilligil'in 30 kilo vermesi büyük ilgi çekiyor. Şimdilerde çalı gibi kalan Dilligil'in nasıl kilo verdiği en sık aratılanlar arasında yer aldı. Baskül Ailesi, Çılgın Bediş, Dudaktan Kalbe gibi yapımlarla ismini duyuran başarılı oyuncu kilo verme sürecini anlattı.53 yaşındaki Dilligil bakın nasıl mum gibi erimiş.
03.06.2023 21:24 - Son Güncelleme: 03.06.2023 21:24
Mide küçültme ameliyatı olan ve hızla kilo veren oyuncu Çiçek Dilligil konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;