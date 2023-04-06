30 günde 10 kg garantili kahve tarifi! Böyle için anında ödemi, yağı, şişkinliği atın! Bağırsakları tertemiz yapacak....
European Journal of Preventive Cardiology' de yayınlanan çalışmada, araştırmacılar, hafif ila orta derecede öğütülmüş, kahve alımının, koroner kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve iskemik inme da dahil olmak üzere ölüm ve kardiyovasküler hastalıkların riskini azalttığını açıkladı. Vücut için oldukça sağlıklı olan kahveyi eğer böyle içerseniz cayır cayır yağ yakabilirsiniz. İşte ayda 10 kilo verdiren mucizevi kahve tarifi...
06.04.2023 18:27 - Son Güncelleme: 06.04.2023 18:27