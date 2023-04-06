RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Trend 30 günde 10 kg garantili kahve tarifi! Böyle için anında ödemi, yağı, şişkinliği atın! Bağırsakları tertemiz yapacak....

30 günde 10 kg garantili kahve tarifi! Böyle için anında ödemi, yağı, şişkinliği atın! Bağırsakları tertemiz yapacak....

European Journal of Preventive Cardiology' de yayınlanan çalışmada, araştırmacılar, hafif ila orta derecede öğütülmüş, kahve alımının, koroner kalp hastalığı, kalp yetmezliği ve iskemik inme da dahil olmak üzere ölüm ve kardiyovasküler hastalıkların riskini azalttığını açıkladı. Vücut için oldukça sağlıklı olan kahveyi eğer böyle içerseniz cayır cayır yağ yakabilirsiniz. İşte ayda 10 kilo verdiren mucizevi kahve tarifi...

takvim.com.tr
06.04.2023 18:27 - Son Güncelleme: 06.04.2023 18:27
30 günde 10 kg garantili kahve tarifi! Böyle için anında ödemi, yağı, şişkinliği atın! Bağırsakları tertemiz yapacak....

Zayıflatan, yağ yaktıran ve iştahı anında kesen muhteşem bu kahve tarifi aynı zamanda tatlı isteğinizi de azaltıyor. Yaza kısa bir süre kala ayda 10 kilo götüren bu mucize sağlığınıza sağlık katacak. İşte cayır cayır yağ yakan kahve tarifi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
30 günde 10 kg garantili kahve tarifi! Böyle için anında ödemi, yağı, şişkinliği atın! Bağırsakları tertemiz yapacak....

Yağ yaktıran bu tarçınlı kahveyi, zayıflamak amacıyla tükettiğimiz için içine şeker koyamayız ve yanında lokum, çikolata gibi aperatif tatlılar da tüketemeyiz.

30 günde 10 kg garantili kahve tarifi! Böyle için anında ödemi, yağı, şişkinliği atın! Bağırsakları tertemiz yapacak....

1 AYDA 10 KG VERDİRİYOR

Yemek yemeden 20 dakika önce içerseniz, yemek vaktinde ne kadar az yediğinizi fark edeceksiniz. Kahvenizi bu tarifle tükettiğinizde, ayda rahatça 10 kilo verdiğinizi göreceksiniz.

30 günde 10 kg garantili kahve tarifi! Böyle için anında ödemi, yağı, şişkinliği atın! Bağırsakları tertemiz yapacak....

YAĞ YAKAN TARÇINLI TÜRK KAHVESİ TARİFİ

Malzemeler

1 çay fincanı su
1 tatlı kaşığı Türk kahvesi
Yarım çay kaşığı toz tarçın
Yağ Yaktıran Tarçınlı Kahve Yapılışı

30 günde 10 kg garantili kahve tarifi! Böyle için anında ödemi, yağı, şişkinliği atın! Bağırsakları tertemiz yapacak....

YAĞ YAKTIRAN TARÇINLI KAHVE YAPILIŞI

Öncelikle büyük bir çay fincanı suyu cezvemize alıp, 1 tatlı kaşığı Türk kahvesini üzerine ekleyin.

SON DAKİKA