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250 gramı yeterli! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu açıkladı! "Bunu yiyen 90 yaşını görür..."

Uzun yaşamın sırrı sağlıklı ve dengeli beslenmekten geçiyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, sağlık için en faydalı besini açıkladı. 250 gramı bile vücudunuzdaki değişimi gözler önüne serecek. İşte ömür uzatan kür tarifi...

takvim.com.tr
23.06.2023 08:59 - Son Güncelleme: 23.06.2023 09:23
250 gramı yeterli! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu açıkladı! Bunu yiyen 90 yaşını görür...

Sağlık tavsiyeleri ile sık sık gündeme gelen Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ömür uzatan o besini açıkladı.İşte 90 yaşını görmenizi sağlayacak kür tarifi...

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250 gramı yeterli! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu açıkladı! Bunu yiyen 90 yaşını görür...

Anne ve babalar çocuklarını korumak için birçok ek takviye kullanırken Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan bomba açıklama geldi.

250 gramı yeterli! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu açıkladı! Bunu yiyen 90 yaşını görür...

Sağlıksız beslenme ile birlikte salgın hastalıklara yakalanma olasılığınız oldukça fazladır. Bu konuda favori besinin açıklayan İbrahim Saraçoğlu, mucizevi besnini açıkladı.

250 gramı yeterli! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu açıkladı! Bunu yiyen 90 yaşını görür...

Brokoli yiyerek 90 yaşına kadar yaşayabilirsiniz.

250 gramı yeterli! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu açıkladı! Bunu yiyen 90 yaşını görür...

BUNU YİYEN 90 YAŞINI GÖRÜYOR

Sağlıklı beslenme tavsiyeleri ile sık sık gündeme gelen Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, bomba besinini açıkladı.Brokoli kürü ile ömrünüze ömür katın. Bu kür tarifi ile tüm salgın hastalıklardan hem kendinizi hem de çocuğunuzu koruyun.

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