250 gramı yeterli! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu açıkladı! "Bunu yiyen 90 yaşını görür..."
Uzun yaşamın sırrı sağlıklı ve dengeli beslenmekten geçiyor. Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, sağlık için en faydalı besini açıkladı. 250 gramı bile vücudunuzdaki değişimi gözler önüne serecek. İşte ömür uzatan kür tarifi...
23.06.2023 08:59 - Son Güncelleme: 23.06.2023 09:23
Sağlık tavsiyeleri ile sık sık gündeme gelen Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ömür uzatan o besini açıkladı.İşte 90 yaşını görmenizi sağlayacak kür tarifi...
Anne ve babalar çocuklarını korumak için birçok ek takviye kullanırken Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan bomba açıklama geldi.
Sağlıksız beslenme ile birlikte salgın hastalıklara yakalanma olasılığınız oldukça fazladır. Bu konuda favori besinin açıklayan İbrahim Saraçoğlu, mucizevi besnini açıkladı.
BUNU YİYEN 90 YAŞINI GÖRÜYOR
Sağlıklı beslenme tavsiyeleri ile sık sık gündeme gelen Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, bomba besinini açıkladı.Brokoli kürü ile ömrünüze ömür katın. Bu kür tarifi ile tüm salgın hastalıklardan hem kendinizi hem de çocuğunuzu koruyun.