250 gramı yeterli! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu açıkladı! "Bunu yiyen 90 yaşını görür..."

BUNU YİYEN 90 YAŞINI GÖRÜYOR

Sağlıklı beslenme tavsiyeleri ile sık sık gündeme gelen Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, bomba besinini açıkladı.Brokoli kürü ile ömrünüze ömür katın. Bu kür tarifi ile tüm salgın hastalıklardan hem kendinizi hem de çocuğunuzu koruyun.