Canan Karatay herkesi uyardı! Yaptığınız diyet çöpe gitmesin! Meğer... 5 hata 20 kilo birden aldırıyor!

O hatalar 5-10-15 hatta 20 kilo birden aldırıyor! Yaz aylarının gelmesiyle neredeyse herkesin konuştuğu konu kilo oldu. Kadın erkek farketmeksizin yapılan bazı hatalar kısa sürede farketmeden kilo almaya neden oluyor. Özellikle 5 hatayı yapmamaya dikkat edin! İşte kilo almanıza neden olan o hatalar...