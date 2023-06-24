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Canan Karatay herkesi uyardı! Yaptığınız diyet çöpe gitmesin! Meğer... 5 hata 20 kilo birden aldırıyor!

Kilo vermenin yolu hem spordan hem de yediklerimiz içtiklerimizden geçiyor. Bu noktada Canan Karatay "Mutfağını, Karatay Mutfağı'na çevirenler sağlık bulacak, zayıflayacak ve kilosunu koruyacak! Bunu yaparken de hiç strese girmeyecekler" diyerek yemek seçimi, hazırlama ve pişirmede dikkat edilmesi gerekenleri sıralarken, 5 hata ise meğer kilo aldırıyormuş. Bir çok kişi halen bilmiyor. İşte Canan Karatay diyeti ve sık sık yapılan 5 hata....

24.06.2023 09:48 - Son Güncelleme: 24.06.2023 09:48
Canan Karatay herkesi uyardı! Yaptığınız diyet çöpe gitmesin! Meğer... 5 hata 20 kilo birden aldırıyor!

O hatalar 5-10-15 hatta 20 kilo birden aldırıyor! Yaz aylarının gelmesiyle neredeyse herkesin konuştuğu konu kilo oldu. Kadın erkek farketmeksizin yapılan bazı hatalar kısa sürede farketmeden kilo almaya neden oluyor. Özellikle 5 hatayı yapmamaya dikkat edin! İşte kilo almanıza neden olan o hatalar...

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Canan Karatay herkesi uyardı! Yaptığınız diyet çöpe gitmesin! Meğer... 5 hata 20 kilo birden aldırıyor!

NE ALDIĞINIZI BİLİN!

Diyet için aldığınız ürünlerin kilo aldırma olasılığını biliyor musunuz? Marketten bir şey alırken etiket içeriğine bakmak gerekiyor. Vücudunuza giren kalorileri, karbonhidratları ve proteinleri mutlaka takip edin.

Canan Karatay herkesi uyardı! Yaptığınız diyet çöpe gitmesin! Meğer... 5 hata 20 kilo birden aldırıyor!

Çoğu zaman, 'sağlıklı' şirketler sizi yanıltarak sağlıksız seçenekler sunabilir. Düşük Yağlı gıda maddeleri, tatlarını iyileştirmek için genellikle ekstra şeker içerir.

Canan Karatay herkesi uyardı! Yaptığınız diyet çöpe gitmesin! Meğer... 5 hata 20 kilo birden aldırıyor!

EGZERSİZLER

Aynı egzersizi yapmak vücutta alışkanlığa dönüştürür. Bir süre sonra kilo vermeyi engeller. Bu yüzden kalori yakamazsınız. Vücudunuzu çalıştırmak ve fazladan yağ yakmak için egzersizlerinizi vücudunuzun farklı bölgelerinde ve farklı yoğunluklarda çalışacak şekilde değiştirin.

Canan Karatay herkesi uyardı! Yaptığınız diyet çöpe gitmesin! Meğer... 5 hata 20 kilo birden aldırıyor!

İÇECEKLER KİLO ALDIRABİLİR

Kilo verirken içecekler zayıflatır gibi bir algı var. Smoothielerdeki şeker oranı, yediğiniz bir şeyin yanında bir de içecek içmek size kilo aldırabilir. Ne içtiğinize ve ne kadar içtiğinize dikkat edin.

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