SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Trend Galerileri

24 saat etkili formül! Deodorantları çöpe atın! Ter kokusunu ortadan kaldıracak

Yaz aylarında ter kokusu, birçok insanın mücadele ettiği yaygın bir sorundu. Kötü kokuyu engellemek için kullanılan kimyasal içerikli deodorant ve antiperspirantlar, cilt sağlığına zarar verebilir ve ciddi yan etkilere yol açabilir. Neyse ki, ter kokusundan doğal yollarla da kurtulmak mümkündür. Doğal yöntemler hem sağlığınıza zarar vermez hem de çevre dostu olab bu yöntemleri sizler için derledik. İşte ter kokusunu önleyen doğal formüller...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Temmuz 2023, 15:41 Güncelleme 31 Temmuz 2023, 15:41
24 saat etkili formül! Deodorantları çöpe atın! Ter kokusunu ortadan kaldıracak 1

Yaz aylarında ter kokusu, birçok insanın mücadele ettiği yaygın bir sorundur. Kötü kokuyu engellemek için kullanılan kimyasal içerikli deodorant ve antiperspirantlar, cilt sağlığına zarar verebilir ve ciddi yan etkilere yol açabilir. Neyse ki, ter kokusundan doğal yollarla da kurtulmak mümkündür. Doğal yöntemler hem sağlığınıza zarar vermez hem de çevre dostudur.

24 saat etkili formül! Deodorantları çöpe atın! Ter kokusunu ortadan kaldıracak 2

Limon

Limonun doğal antibakteriyel özellikleri vardır ve ter kokusuna karşı etkili bir çözüm olabilir. Bir limonu dilimleyerek veya suyunu sıkarak terleyen bölgelere uygulayabilirsiniz. Ayrıca limonlu su ile banyo yapmak da ferahlatıcı bir etkiye sahip olabilir.

24 saat etkili formül! Deodorantları çöpe atın! Ter kokusunu ortadan kaldıracak 3

Elma sirkesi

Elma sirkesi de ter kokusunu azaltmada yardımcı olabilir. Bir pamuk topu yardımıyla elma sirkesini terleyen bölgelere uygulayabilir veya biraz elma sirkesini su ile karıştırarak banyo yapabilirsiniz. Ancak, elma sirkesinin cilde direkt olarak uygulanması cildiniz hassassa tahrişe yol açabilir, bu yüzden önce cildinizin reaksiyonunu kontrol etmek için az miktarda denemek iyi bir fikir olacaktır.

SON DAKİKA