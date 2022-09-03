2.300 TL taksitle 240 ay vadeli TOKİ başvuruları başladı! SON 5 gün! 95 m2, 2+1, 3+1 daireler bu fiyata kaçmaz! 2022 Eylül ayı TOKİ fiyatları...

Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması nedeni ile başvuru sırasına göre 20 EYLÜL 2022 - 30 EYLÜL 2022 TARİHLERİ ARASINDA KONUT SEÇİMİ YAPAN HAK SAHİPLERİ; peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı sözleşme imzalama tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemlerinin gerçekleştirileceği banka şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.