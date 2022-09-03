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Haberler Trend 2.300 TL taksitle 240 ay vadeli TOKİ başvuruları başladı! SON 5 gün! 95 m2, 2+1, 3+1 daireler bu fiyata kaçmaz! 2022 Eylül ayı TOKİ fiyatları...

2.300 TL taksitle 240 ay vadeli TOKİ başvuruları başladı! SON 5 gün! 95 m2, 2+1, 3+1 daireler bu fiyata kaçmaz! 2022 Eylül ayı TOKİ fiyatları...

Eylül ayı TOKİ başvuruları başladı! Denizli ve Malatya illerinde satışa sunulan TOKİ daireleri için başvurular başladı. Bu nedenle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. İşte 2022 Eylül TOKİ fiyatları ve başvuru tarihleri...

takvim.com.tr
03.09.2022 17:23 - Son Güncelleme: 03.09.2022 17:25
2.300 TL taksitle 240 ay vadeli TOKİ başvuruları başladı! SON 5 gün! 95 m2, 2+1, 3+1 daireler bu fiyata kaçmaz! 2022 Eylül ayı TOKİ fiyatları...

TOKİ Eylül fırsatları başladı! Başvurular için son güler! Denizli ve Malatya illerinde oldukça uygun fiyatlara satılan daireler büyük ilgi görüyor. İşte konu hakkında merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
2.300 TL taksitle 240 ay vadeli TOKİ başvuruları başladı! SON 5 gün! 95 m2, 2+1, 3+1 daireler bu fiyata kaçmaz! 2022 Eylül ayı TOKİ fiyatları...

DENİZLİ TOKİ 2022 BAŞVURULARI BAŞLADI

Denizli-Bozkurt 2.Etap İnceler Mah.(158 Konut) Toplu Konut Projesinde, İdaremiz stoğunda bulunan tamamı "Orta Gelir Konut Grubu" (2+1) tipi 97 adet ve (3+1) tipi 17 adet olmak üzere toplam 114 adet konut 20 Ağustos-09 Eylül 2022 tarihleri arasında başvuru alınmak suretiyle "kuralı satış yöntemiyle" satışa sunulmuştur.

2.300 TL taksitle 240 ay vadeli TOKİ başvuruları başladı! SON 5 gün! 95 m2, 2+1, 3+1 daireler bu fiyata kaçmaz! 2022 Eylül ayı TOKİ fiyatları...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından DENİZLİ İLİ BOZKURT İLÇESİ İNCELER MAHALLESİ 158 ADET KONUT kapsamında üretilecek 114 adet konut satışa sunulacaktır

2.300 TL taksitle 240 ay vadeli TOKİ başvuruları başladı! SON 5 gün! 95 m2, 2+1, 3+1 daireler bu fiyata kaçmaz! 2022 Eylül ayı TOKİ fiyatları...

Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması nedeni ile başvuru sırasına göre 20 EYLÜL 2022 - 30 EYLÜL 2022 TARİHLERİ ARASINDA KONUT SEÇİMİ YAPAN HAK SAHİPLERİ; peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı sözleşme imzalama tarihleri arasında sözleşme imzalama işlemlerinin gerçekleştirileceği banka şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.

2.300 TL taksitle 240 ay vadeli TOKİ başvuruları başladı! SON 5 gün! 95 m2, 2+1, 3+1 daireler bu fiyata kaçmaz! 2022 Eylül ayı TOKİ fiyatları...

TOKİ 2022 MALATYA BAŞVURULARI

SATIŞ DUYURULARI 29 AĞUSTOS 09 Eylül 2022

BAŞVURU ALINMASI (BAŞVURU BEDELLERİNİN TAHSİLİ) 05- 09 Eylül 2022

KURA ÇEKİLİŞİ 16 Eylül 2022

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