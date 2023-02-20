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Haberler Trend 22,23,24 Şubat 2023 BİM, A101, ŞOK KATALOĞU - Yağ, çay, peynir, süt, sucuk, yumurta, tabak, çanak, deterjan, züccaciye %40 İNDİRİMLİ ETİKET basıldı!

22,23,24 Şubat 2023 BİM, A101, ŞOK KATALOĞU - Yağ, çay, peynir, süt, sucuk, yumurta, tabak, çanak, deterjan, züccaciye %40 İNDİRİMLİ ETİKET basıldı!

A101, BİM, ŞOK aktüel ürünler kataloğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 22,23,24 Şubat 2023 tarihinde %40 indirimli olarak satışa sunulacak yüzlerce ürünün broşürleri yayımlandı. Yağ, çay, peynir, süt, sucuk, yumurta, tabak, çanak, deterjan, züccaciye, temel gıda ürünleri ve birçok üründe indirim fırsatları alıcısını bekliyor. Hafta içi itibariyle geçerli olacak indirimin detaylarını sizler için derledik. İşte A101, BİM, ŞOK Şubat 2023 aktüel ürünler listesi.

takvim.com.tr
20.02.2023 09:55 - Son Güncelleme: 20.02.2023 09:55
22,23,24 Şubat 2023 BİM, A101, ŞOK KATALOĞU - Yağ, çay, peynir, süt, sucuk, yumurta, tabak, çanak, deterjan, züccaciye %40 İNDİRİMLİ ETİKET basıldı!

BİM, ŞOK, A101 aktüel indirimli ürünler kataloğu merak edildi. Yüzlerce üründe yapılan indirim için bekleyiş başladı. İşte A101, BİM, ŞOK market indirimli ürünler listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
22,23,24 Şubat 2023 BİM, A101, ŞOK KATALOĞU - Yağ, çay, peynir, süt, sucuk, yumurta, tabak, çanak, deterjan, züccaciye %40 İNDİRİMLİ ETİKET basıldı!

Rinso Limon Karbonat Toz Deterjan 10 Kg 175 TL

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 6x650 ml 119,50 TL

Bind Activit Bulaşık Makinesi Tableti 100'lü 92,50 TL

Cif P&S Mutfak 750 ml + Serum Mutfak Cif 70 ml 39,75 TL

22,23,24 Şubat 2023 BİM, A101, ŞOK KATALOĞU - Yağ, çay, peynir, süt, sucuk, yumurta, tabak, çanak, deterjan, züccaciye %40 İNDİRİMLİ ETİKET basıldı!

Cif P&S Banyo 750 ml + Serum Banyo Cif 70 ml 39,75 TL

Hyperactive Lavabo Açıcı Jel 750 gr 19,75 TL

22,23,24 Şubat 2023 BİM, A101, ŞOK KATALOĞU - Yağ, çay, peynir, süt, sucuk, yumurta, tabak, çanak, deterjan, züccaciye %40 İNDİRİMLİ ETİKET basıldı!

Porçöz Kireç ve Pas Çözücü 2 Litre 28,50 TL

Güldal Köpük Çamaşır Suyu 750 ml 18,50 TL

Deluxe Bref Wc Blok 22 TL

22,23,24 Şubat 2023 BİM, A101, ŞOK KATALOĞU - Yağ, çay, peynir, süt, sucuk, yumurta, tabak, çanak, deterjan, züccaciye %40 İNDİRİMLİ ETİKET basıldı!

Mr.Green Mikrofiber Temizlik Bezi 25,50 TL

Hijyen Koruma Wc Temizleyici Aktif Köpük 500 ml 29,50 TL

Komili Sıvı Sabun 45,50 TL

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