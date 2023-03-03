Vav TV İzle
Haberler Trend 2023 Mart ayı Astrolojik GÖK OLAYLARI! 11-15-19-21-30 Mart'a dikkat! Dolunay, tutulmalar, retro, yeniay peş peşe geliyor! Yay, Yengeç, Başak burçları...

2023 Mart ayı Astrolojik GÖK OLAYLARI! 11-15-19-21-30 Mart'a dikkat! Dolunay, tutulmalar, retro, yeniay peş peşe geliyor! Yay, Yengeç, Başak burçları...

Astrolojiyi yakından takip edenler araştırmalara başladı. Kimileri gökyüzünü merak ederek gök olaylarına göz atıyor. Mart ayıyla birlikte astroloji tutkunları burcunu neler beklediğini merak edip araştırmaya başladı. Peki, Mart 2023'te gökyüzünde neler olacak? Mart ayında hangi tarihler burcunuz için kritik? İşte merak edilenler haberimizde!

takvim.com.tr
03.03.2023 22:16 - Son Güncelleme: 03.03.2023 22:19
2023 Mart ayı Astrolojik GÖK OLAYLARI! 11-15-19-21-30 Mart’a dikkat! Dolunay, tutulmalar, retro, yeniay peş peşe geliyor! Yay, Yengeç, Başak burçları...

Mart ayında Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını oldukça etkileyecek. Peki 2023 Mart ayında aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor? Mart ayında yaşanacak gök olayları neler? İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
2023 Mart ayı Astrolojik GÖK OLAYLARI! 11-15-19-21-30 Mart’a dikkat! Dolunay, tutulmalar, retro, yeniay peş peşe geliyor! Yay, Yengeç, Başak burçları...

Venüs (Ayın 16'sına kadar Balık sonra Koç Takımyıldızı'nda, ortalama parlaklığı -3,9 kadir)

2023 Mart ayı Astrolojik GÖK OLAYLARI! 11-15-19-21-30 Mart’a dikkat! Dolunay, tutulmalar, retro, yeniay peş peşe geliyor! Yay, Yengeç, Başak burçları...

Mars (Ayın 26'sına kadar Boğa daha sonra İkizler Takımyıldızı'nda, ortalama parlaklığı -1,4 kadir)

2023 Mart ayı Astrolojik GÖK OLAYLARI! 11-15-19-21-30 Mart’a dikkat! Dolunay, tutulmalar, retro, yeniay peş peşe geliyor! Yay, Yengeç, Başak burçları...

Jüpiter (Ay boyunca Balık Takımyıldızı'nda, ortalama parlaklığı -2 kadir)

2023 Mart ayı Astrolojik GÖK OLAYLARI! 11-15-19-21-30 Mart’a dikkat! Dolunay, tutulmalar, retro, yeniay peş peşe geliyor! Yay, Yengeç, Başak burçları...

Neptün (Ayın ilk dört günü Kova sonra Balık Takımyıldızı'nda ve ortalama parlaklığı 7,9 kadir)

SON DAKİKA