2023 Kova Yeniay’ı Kova, Terazi, Başak, Yay, Koç, Boğa, Akrep burcunu nasıl etkiler? 🌒Yeniay’dan etkilenen burçlar hangileri? Aşk, para, zenginlik...

Özellikler astrolojik gelişmeleri yakından takip edenler 'retro ne zaman bitiyor? 2023 Merkür ve Mars retrosu ne zaman bitecek?' sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırıyor. Özellikle belirli burçları etkisi altına alan bu doğa olayında günlük hayatta nelerin bizleri beklediği merak ediliyor. Peki Merkür ve Mars gerilemesinin burçlara etkisi nelerdir? Merkür gerilemesi olarak da adlandırılan retronun olumsuz etkilerinin neler olduğunu içeriğimizde derledik.