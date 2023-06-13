2 tanesi yeterli! B12’yi tavan yaptıracak besin açıklandı! Yorgunluk, halsizlik, uykusuzluk ve uyuşukluk yaşıyorsanız bunu yiyin...

Yumurta sarısı ayrıca protein, demir ve diğer besin maddeleri açısından da zengindir. Ancak, tek başına yumurta sarısının B12 vitamini ihtiyacınızı karşılayabileceğini düşünmek yerine, dengeli bir beslenme düzeninde çeşitli B12 kaynaklarına yer vermek önemlidir.