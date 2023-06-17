Depresyon, kepek, pullanma, üşüme varsa bu vitamin eksikliğine sahip olabilirsiniz! 4 besinle vücudunuzu temizleyin!

Vücudunuzda meydana gelen değişimler bazı vitamin eksikliklerinin belirtisi olabiliyor. Pullanma, kuruluk, depresyon, yorgunluk, kepeklenme gibi durumlarla sık sık karşılaşıyorsanız K vitamini ve omega-3 açısından yetersiz besleniyor olabilirsiniz. K vitamini kemik sağlığı için son derece önemli. Kemikler için önemli rol oynayarak kalsiyumun doğru bir şekilde kullanılmasına yardımcı oluyor. Omega-3 vücut için önemli olan bir yağ asidi türü olarak biliniyor. Vücut tarafından üretilemiyor. Bu nedenle dışarıdan alınması gerekiyor. İşte omega-3 ve K vitamini içeren besinler...