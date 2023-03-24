RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Trend 1937 yılında çekilen siyah beyaz kareler zaman yolculuğu kehanetlerini peş peşe getirdi! Kadının sağ kulağına dikkat edin! Elinde tuttuğu cisim yoksa...

1937 yılında çekilen siyah beyaz kareler zaman yolculuğu kehanetlerini peş peşe getirdi! Kadının sağ kulağına dikkat edin! Elinde tuttuğu cisim yoksa...

1937 yılında çekilen siyah beyaz karelerin zaman yolculuğunu kanıtladığı iddia ediliyor. Bu filmde alışılmadık şekilde giyinmiş bir kadının cep telefonuyla konuştuğu iddia ediliyor. Sosyal medyada viral olan bu fotoğraf tuhaf teori iddiaları peş peşe geldi. Komplo teorisyenleri zaman yolculuğuyla ilgili kehanetlerini peş peşe sıraladı. Görüntüde kadının kulağına bir nesne tuttuğu görülüyor ve bu da cep telefonuna benzetiliyor. Karelerin sosyal medyada paylaşılması yeni kehanetleri peş peşe getirdi.

24.03.2023 09:36 - Son Güncelleme: 24.03.2023 09:36
1937 yılında çekilen siyah beyaz kareler zaman yolculuğu kehanetlerini peş peşe getirdi! Kadının sağ kulağına dikkat edin! Elinde tuttuğu cisim yoksa...

1937 yılında çekilen siyah beyaz kareler zaman yolculuğu kehanetlerini peş peşe getirdi. Kadının sağ kulağına dikkat edin. Elinde tuttuğu cisim yoksa telefon mu? Çarpıcı bir şekilde kulağına cep telefonu gibi bilinmeyen bir nesne tutuyor gibi görünüyor. Yakın plan görüntülerde konuşmanın diğer yarısını dinliyormuş gibi sırayla konuştuğu ve duraksadığı görülüyor. Bu kareler sosyal medyada tartışmaları alevlendirdi.

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1937 yılında çekilen siyah beyaz kareler zaman yolculuğu kehanetlerini peş peşe getirdi! Kadının sağ kulağına dikkat edin! Elinde tuttuğu cisim yoksa...

KADIN TELEFONLA MI KONUŞUYOR?

Kalabalığın arasında o zamanlar için daha modern bir kıyafet giymiş, kollarını çıplak bırakan, sadece kafasında küçük bir şapka olan koyu saçlı bir kadın var.

1937 yılında çekilen siyah beyaz kareler zaman yolculuğu kehanetlerini peş peşe getirdi! Kadının sağ kulağına dikkat edin! Elinde tuttuğu cisim yoksa...

1937 tarihli filmde kadının elindeki cismin cep telefonu benzemesi nedeniyle zamanda yolculuğun var olduğunun tartışılmasına neden oldu.

1937 yılında çekilen siyah beyaz kareler zaman yolculuğu kehanetlerini peş peşe getirdi! Kadının sağ kulağına dikkat edin! Elinde tuttuğu cisim yoksa...

Komplo teorisyenleri kulağına tuttuğu bilinmeyen bir nesneye doğru konuşurken açıkça gösterildiğini ve kıyafetlerinin etrafındaki herkesten daha modern bir tarzda olduğunu iddia ediyor.

1937 yılında çekilen siyah beyaz kareler zaman yolculuğu kehanetlerini peş peşe getirdi! Kadının sağ kulağına dikkat edin! Elinde tuttuğu cisim yoksa...

1938 yılına ait bir görüntüde bir kadının aynı cep telefonuna benzeyen bir cihaz kullanırken görülmesi acaba cep telefonları on yıllar önce mi icat edildi sorusunu akıllara getirdi.

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