1937 yılında çekilen siyah beyaz kareler zaman yolculuğu kehanetlerini peş peşe getirdi. Kadının sağ kulağına dikkat edin. Elinde tuttuğu cisim yoksa telefon mu? Çarpıcı bir şekilde kulağına cep telefonu gibi bilinmeyen bir nesne tutuyor gibi görünüyor. Yakın plan görüntülerde konuşmanın diğer yarısını dinliyormuş gibi sırayla konuştuğu ve duraksadığı görülüyor. Bu kareler sosyal medyada tartışmaları alevlendirdi.