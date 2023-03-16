15 yaşını tamamlayana ödeniyor! İŞKUR'dan tecrübesizlere 327 TL, öğrencilere 245 TL işsizlere 163 TL! 9 bin 810 TL MAAŞ + İŞ EĞİTİMİ...
İŞKUR tecrübesiz, işsiz ve öğrencilere yardım eli uzatıyor! İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenleniyor. İşte İŞKUR tarafından verilen eğitiim programı şartları ve başvuru ekranı...
16.03.2023 16:11 - Son Güncelleme: 16.03.2023 16:11
İŞKUR'un düzenlemiş olduğu kurslar ve işbaşı eğitim programlarıyla yüzlerce kişiye destek sağlıyor. İşte İŞKUR işbaşı eğitim programı ve tüm detaylar...