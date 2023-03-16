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Haberler Trend 15 yaşını tamamlayana ödeniyor! İŞKUR'dan tecrübesizlere 327 TL, öğrencilere 245 TL işsizlere 163 TL! 9 bin 810 TL MAAŞ + İŞ EĞİTİMİ...

15 yaşını tamamlayana ödeniyor! İŞKUR'dan tecrübesizlere 327 TL, öğrencilere 245 TL işsizlere 163 TL! 9 bin 810 TL MAAŞ + İŞ EĞİTİMİ...

İŞKUR tecrübesiz, işsiz ve öğrencilere yardım eli uzatıyor! İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenleniyor. İşte İŞKUR tarafından verilen eğitiim programı şartları ve başvuru ekranı...

takvim.com.tr
16.03.2023 16:11 - Son Güncelleme: 16.03.2023 16:11
15 yaşını tamamlayana ödeniyor! İŞKUR’dan tecrübesizlere 327 TL, öğrencilere 245 TL işsizlere 163 TL! 9 bin 810 TL MAAŞ + İŞ EĞİTİMİ...

İŞKUR'un düzenlemiş olduğu kurslar ve işbaşı eğitim programlarıyla yüzlerce kişiye destek sağlıyor. İşte İŞKUR işbaşı eğitim programı ve tüm detaylar...

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15 yaşını tamamlayana ödeniyor! İŞKUR’dan tecrübesizlere 327 TL, öğrencilere 245 TL işsizlere 163 TL! 9 bin 810 TL MAAŞ + İŞ EĞİTİMİ...

Sosyal medyada bulabileceğiniz yüzlerce iş ilanlarından birkaçını sizler için derledik. İşte ortalama maaşlar ve mart ayı iş ilanları...

15 yaşını tamamlayana ödeniyor! İŞKUR’dan tecrübesizlere 327 TL, öğrencilere 245 TL işsizlere 163 TL! 9 bin 810 TL MAAŞ + İŞ EĞİTİMİ...

Etiketleme personeli 8.500 TL

15 yaşını tamamlayana ödeniyor! İŞKUR’dan tecrübesizlere 327 TL, öğrencilere 245 TL işsizlere 163 TL! 9 bin 810 TL MAAŞ + İŞ EĞİTİMİ...

Temizlik personeli 12.000 TL

15 yaşını tamamlayana ödeniyor! İŞKUR’dan tecrübesizlere 327 TL, öğrencilere 245 TL işsizlere 163 TL! 9 bin 810 TL MAAŞ + İŞ EĞİTİMİ...

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