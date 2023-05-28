15 Ağustos tarihine... Kilis, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa....

Bu kararla, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illeri ile Sivas ilinin Gürün ilçesinde faaliyet gösteren işyerlerinin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4. maddesinin (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerleri ile diğer sigortalıların şu süreler içinde vermekle yükümlü oldukları bilgi, belge ve beyannamelerini Kuruma vermeleri durumunda, yasal süre içinde verilmiş sayılacakları duyuruldu.