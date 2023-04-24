14 Mayıs son seçim anketi sonuçları! Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçları son durum nedir? AK Parti, MHP, İYİ Parti, CHP hangi parti önde?
Milyonlarca vatandaş 14 Mayıs Pazar günü genel seçimlerde oy kullanmak üzere sandığa gidecek. Mayıs seçimlerine artık üç haftadan az bir zaman kala 14 Mayıs son seçim anketi sonuçları sonuçları gündeme geliyor. Bu kapsamda son seçim anketi sonuçlarına göre hangi parti önde sorusu arama motorlarında merakla sorgulanıyor. Öte yandan "Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçları son durum nedir?" sorusu vatandaşların en merak ettiği sorudan birisi oldu.
Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için geri sayım devam ediyor. Seçime artık günler kala milyonlarca vatandaş seçim anketlerini inceliyor. Bu kapsamda hangi partinin oy oranının ne kadar olduğu araştırılıyor. Araştırma şirketleri yaptığı seçim anketlerini kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, AK Parti, MHP, İYİ Parti, CHP hangi parti önde? Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçları son durum nedir? İşte 14 Mayıs son seçim anketi sonuçları!
14 MAYIS SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARI
Aynı vatandaşlara bu kez Milletvekili Genel Seçiminde kime oy verecekleri de soruldu. AK Parti'yi destekleyenlerin yüzde 98,2'si Başkan Erdoğan'ın seçimi kazanacağını ifade ederken, MHP'ye oy verenlerin yüzde 83.7'si de aynı şekilde Başkan Erdoğan'ın seçimden zaferle çıkacağını düşündüklerini kaydetti.