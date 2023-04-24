14 Mayıs son seçim anketi sonuçları! Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçları son durum nedir? AK Parti, MHP, İYİ Parti, CHP hangi parti önde?

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimleri için geri sayım devam ediyor. Seçime artık günler kala milyonlarca vatandaş seçim anketlerini inceliyor. Bu kapsamda hangi partinin oy oranının ne kadar olduğu araştırılıyor. Araştırma şirketleri yaptığı seçim anketlerini kamuoyuyla paylaşıyor. Peki, AK Parti, MHP, İYİ Parti, CHP hangi parti önde? Cumhurbaşkanlığı seçimi anket sonuçları son durum nedir? İşte 14 Mayıs son seçim anketi sonuçları!