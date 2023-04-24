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Haberler Ekonomi Vergisiz, ÖTV'siz, KDV'siz iPhone 11-12-13-14 fiyatları en az 11 bin 328 TL'den satılacak! iPhone fiyatları yarı yarıya düşüyor! Güncel Apple telefon, bilgisayar fiyatları 2023!

Vergisiz, ÖTV'siz, KDV'siz iPhone 11-12-13-14 fiyatları en az 11 bin 328 TL'den satılacak! iPhone fiyatları yarı yarıya düşüyor! Güncel Apple telefon, bilgisayar fiyatları 2023!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde seçim beyannamesini kamuoyuna duyurdu. Yaptığı açıklamanın ardından birçok kişi cep telefonu, bilgisayar gibi elektronik aletlerin vergisiz fiyatına ilişkin açıklamalar yapmaya başladı. Peki, vergisiz iPhone 11-12-13-14 fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

takvim.com.tr
24.04.2023 09:00 - Son Güncelleme: 24.04.2023 09:02
iPhone fiyatları yarı yarıya düşüyor! Vergisiz, ÖTV’siz, KDV’siz iPhone 11-12-13-14 fiyatları en az 11 bin 328 TL’den satılacak! Güncel Apple telefon, bilgisayar fiyatları 2023!

Milyonlarca kişinin kullandığı iPhone cihazları hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Erdoğan, öğrenciler için cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti sağlanacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından arama motorlarında sıklıkla, " iPhone 11, 12, 13, 14 vergisiz fiyatı ne kadar?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte güncel fiyat listesi ve vergisiz fiyat karşılaştırması haberimizde!

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iPhone fiyatları yarı yarıya düşüyor! Vergisiz, ÖTV’siz, KDV’siz iPhone 11-12-13-14 fiyatları en az 11 bin 328 TL’den satılacak! Güncel Apple telefon, bilgisayar fiyatları 2023!

İPHONE 11, 12, 13, 14 TELEFON VERGİ ÜCRETİ NE KADAR?
iPhone 14 Türkiye fiyatı yaklaşık 40 bin liraya yükseldi. Türkiye'ye giriş fiyatı ortalama 10 bin TL olan bir akıllı telefonun vergilerle fiyat 19 bin 650 TL gibi rakamlara yükseliyor.

iPhone fiyatları yarı yarıya düşüyor! Vergisiz, ÖTV’siz, KDV’siz iPhone 11-12-13-14 fiyatları en az 11 bin 328 TL’den satılacak! Güncel Apple telefon, bilgisayar fiyatları 2023!

Apple'ın satışa sunduğu iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri Türkiye'de vergiler nedeniyle oldukça yüksek fiyatta satılıyor.

iPhone fiyatları yarı yarıya düşüyor! Vergisiz, ÖTV’siz, KDV’siz iPhone 11-12-13-14 fiyatları en az 11 bin 328 TL’den satılacak! Güncel Apple telefon, bilgisayar fiyatları 2023!

iPhone 14 modelleri dahil olmak üzere bütün akıllı telefonlardan vergisiz fiyat üzerinden yüzde 10 TRT bandrol ücreti alınıyor. Buna ek olarak yüzde 1 de Kültür Bakanlığı payı alınıyor.

iPhone fiyatları yarı yarıya düşüyor! Vergisiz, ÖTV’siz, KDV’siz iPhone 11-12-13-14 fiyatları en az 11 bin 328 TL’den satılacak! Güncel Apple telefon, bilgisayar fiyatları 2023!

Bu oran dışında toplamın yüzde 50'si oranında ÖTV alınıyor. Bunun da üzerine yüzde 18 de KDV alınıyor.

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