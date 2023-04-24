Vergisiz, ÖTV'siz, KDV'siz iPhone 11-12-13-14 fiyatları en az 11 bin 328 TL'den satılacak! iPhone fiyatları yarı yarıya düşüyor! Güncel Apple telefon, bilgisayar fiyatları 2023!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde seçim beyannamesini kamuoyuna duyurdu. Yaptığı açıklamanın ardından birçok kişi cep telefonu, bilgisayar gibi elektronik aletlerin vergisiz fiyatına ilişkin açıklamalar yapmaya başladı. Peki, vergisiz iPhone 11-12-13-14 fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...
24.04.2023 09:00 - Son Güncelleme: 24.04.2023 09:02
Milyonlarca kişinin kullandığı iPhone cihazları hakkında aramalar hız kazandı. Başkan Erdoğan, öğrenciler için cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti sağlanacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından arama motorlarında sıklıkla, " iPhone 11, 12, 13, 14 vergisiz fiyatı ne kadar?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte güncel fiyat listesi ve vergisiz fiyat karşılaştırması haberimizde!