Vergisiz, ÖTV'siz, KDV'siz iPhone 11-12-13-14 fiyatları en az 11 bin 328 TL'den satılacak! iPhone fiyatları yarı yarıya düşüyor! Güncel Apple telefon, bilgisayar fiyatları 2023!

İPHONE 11, 12, 13, 14 TELEFON VERGİ ÜCRETİ NE KADAR?

iPhone 14 Türkiye fiyatı yaklaşık 40 bin liraya yükseldi. Türkiye'ye giriş fiyatı ortalama 10 bin TL olan bir akıllı telefonun vergilerle fiyat 19 bin 650 TL gibi rakamlara yükseliyor.