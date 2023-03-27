14 Mayıs 2023 SEÇİM ANKETİ OY ORANLARI! Son seçim anketi sonuçlarına göre hangi parti önde? AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti...
Türkiye 14 Mayıs 2023'te gerçekleştirilecek genel seçimlere odaklandı. Seçime artık günler kala milyonlarca vatandaş seçim anketlerini merak ediyor. Bu kapsamda hangi partinin oy oranının ne kadar olduğu araştırılıyor. Araştırma şirketleri yaptığı seçim anketlerini kamuoyuyla paylaşıyor. Son olarak 100 bin imzaya ulaşan Muharrem İnce ve Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı oldu. Yaşanan bu gelişmeyle birlikte hem partilerin hem de cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları arama motorlarında merakla araştırılıyor. Peki, 14 Mayıs 2023 seçim anketi oy oranları nasıl şekillendi? Son seçim anketi sonuçlarına göre hangi parti önde? İşte AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları!
14 Mayıs 2023 seçim anketi oy oranları hakkında bilgiler vatandaşların en merak ettiği konulardan birisi oldu. Mayıs seçimlerine artık iki aydan az bir zaman kala son seçim anketi sonuçları gündeme geliyor. Son seçim anketi sonuçlarına göre hangi parti önde sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konulardan birisi olarak karşımıza çıktı. Bu kapsamda son seçim anketi sonuçlarıyla ilgili açıklama AHaber canlı yayınına katılan AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan geldi.
AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz 2023 genel seçimi anket sonuçlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
SON SEÇİM ANKETİ SONUÇLARINA GÖRE HANGİ PARTİ ÖNDE?
İhsan Aktaş'ın başkanlığını yaptığı GENAR Araştırma son seçim anketi sonuçlarını yayınladı.