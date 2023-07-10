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128 yıllık ömrünü bu 2 besine borçlu! Dünyanın en yaşlı insanlarındandı! Sırrı ortaya çıktı! Gençken sık sık...

Dünyanın en yaşlı insanlarından biri olan Güney Afrikalı Johanna'nın uzun yaşam sırrı ortaya çıktı. Mazibuko 128. doğum gününü kutladı. Mazibuko artık yürüyemese de iyi görüp konuşabildiğini belirtiyor. Uzun yaşamın sırrını ise yıllarca tükettiği iki besine bağlıyor. İşte Mazibuko'nun tükettiği o besinler...

takvim.com.tr
10.07.2023 16:49 - Son Güncelleme: 10.07.2023 16:49
128 yıllık ömrünü bu 2 besine borçlu! Dünyanın en yaşlı insanlarındandı! Sırrı ortaya çıktı! Gençken sık sık...

128. doğum gününü kutlayan Mazibuko uzun ömrünün sırrını açıkladı. Uzun yaşamın sırrını ise yıllarca tükettiği iki besine bağlıyor.

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128 yıllık ömrünü bu 2 besine borçlu! Dünyanın en yaşlı insanlarındandı! Sırrı ortaya çıktı! Gençken sık sık...

"Dünyanın en yaşlı insanı" unvanı, medyada çeşitli haberlerde farklı kişilere veriliyor. Mazibuko, artık yürüyemese de iyi görebilme ve konuşabilme yeteneğine sahip. Uzun yaşamın sırrını ise yıllarca tükettiği 2 besinde bulduğunu düşünüyor.

128 yıllık ömrünü bu 2 besine borçlu! Dünyanın en yaşlı insanlarındandı! Sırrı ortaya çıktı! Gençken sık sık...

Bir mısır çiftliğinde doğan ve 12 kardeşin en büyüğü olan Johanna Mazibuko, çiftliklerde çok iyi şartlarda yaşadığını ve hiçbir sorunu olmadığını söyledi.

128 yıllık ömrünü bu 2 besine borçlu! Dünyanın en yaşlı insanlarındandı! Sırrı ortaya çıktı! Gençken sık sık...

Çocukluğunu tam olarak hatırlayamadığını söyelyen yaşlı kadın, çiftliklerde çekirge istilası olduğu zamanlarda bazıların yakalayıp yediklerini ve tadının da ete benzediğini belirtti.

128 yıllık ömrünü bu 2 besine borçlu! Dünyanın en yaşlı insanlarındandı! Sırrı ortaya çıktı! Gençken sık sık...

Büyürken ise yediği besinler arasında taze süt ile yabani ıspanak olduğunu söyledi.

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