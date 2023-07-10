Temmuz 2023 marka marka zamlı güncel sigara fiyatları listesi! Sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldi? Hangi sigaraya zam geldi?
Son dakika haberlerine göre, sigaraya bir kez daha zam yapıldığı bildirildi. Geçtiğimiz günlerde yapılan 5 TL'lik zamın ardından şimdi de yeni bir zam haberi sigara kullanıcılarını üzdü. Bu kapsamda 10 Temmuz itibariyle sigaraya 5 TL'lik bir zam daha geldiği belirtiliyor. Bu zam haberleriyle birlikte, sigara fiyatlarını merak eden kullanıcılar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldi? Hangi sigaraya zam geldi? İşte konu hakkında detaylar...
10.07.2023 11:22 - Son Güncelleme: 10.07.2023 11:22
KDV artışı sonrası sigara fiyatları da değişti. Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi. Peki, Sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldi? Hangi sigaraya zam geldi? İşte detaylar...
Elektronik Sigara Zararları Nelerdir?
Elektronik sigara, bağımlılık yapan ve nikotin içeren bir sıvının ısıtılarak aerosol (Bir sıvı ya da katının gaz ortamında dağılması) üretmesiyle oluşur. Bu sıvının içinde farklı miktarlarda sıvı nikotin, propilen, glikol, gliserin, ve aromalı maddeler bulunur. Kullanan kişiler üretilen bu buharı ciğerlerine çeker. Nefes verildiğinde ise bu buhar diğer kişiler tarafından solunabilir.