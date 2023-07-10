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Temmuz 2023 marka marka zamlı güncel sigara fiyatları listesi! Sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldi? Hangi sigaraya zam geldi?

Son dakika haberlerine göre, sigaraya bir kez daha zam yapıldığı bildirildi. Geçtiğimiz günlerde yapılan 5 TL'lik zamın ardından şimdi de yeni bir zam haberi sigara kullanıcılarını üzdü. Bu kapsamda 10 Temmuz itibariyle sigaraya 5 TL'lik bir zam daha geldiği belirtiliyor. Bu zam haberleriyle birlikte, sigara fiyatlarını merak eden kullanıcılar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldi? Hangi sigaraya zam geldi? İşte konu hakkında detaylar...

takvim.com.tr
10.07.2023 11:22 - Son Güncelleme: 10.07.2023 11:22
Temmuz 2023 marka marka zamlı güncel sigara fiyatları listesi! Sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldi? Hangi sigaraya zam geldi?

KDV artışı sonrası sigara fiyatları da değişti. Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi. Peki, Sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldi? Hangi sigaraya zam geldi? İşte detaylar...

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Temmuz 2023 marka marka zamlı güncel sigara fiyatları listesi! Sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldi? Hangi sigaraya zam geldi?

SON DAKİKA: SİGARAYA ZAM GELDİ!

Haber kaynaklarına göre, bazı sigara gruplarınım tüm ürünlerine 5 TL zam geldi. Zamlı fiyatlar, 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.

Temmuz 2023 marka marka zamlı güncel sigara fiyatları listesi! Sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldi? Hangi sigaraya zam geldi?

2023 YENİ SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Son zammın ardından fiyatlar 41 TL ile 48 TL arasında değişiyor.

Güncel sigara fiyatları listesine göre; en düşük sigara fiyatının 41 TL; en pahalı sigara fiyatının ise 48 TL olması bekleniyor.

Temmuz 2023 marka marka zamlı güncel sigara fiyatları listesi! Sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldi? Hangi sigaraya zam geldi?

Elektronik Sigara Zararları Nelerdir?

Elektronik sigara, bağımlılık yapan ve nikotin içeren bir sıvının ısıtılarak aerosol (Bir sıvı ya da katının gaz ortamında dağılması) üretmesiyle oluşur. Bu sıvının içinde farklı miktarlarda sıvı nikotin, propilen, glikol, gliserin, ve aromalı maddeler bulunur. Kullanan kişiler üretilen bu buharı ciğerlerine çeker. Nefes verildiğinde ise bu buhar diğer kişiler tarafından solunabilir.

Temmuz 2023 marka marka zamlı güncel sigara fiyatları listesi! Sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldi? Hangi sigaraya zam geldi?

Elektronik sigaranın birçok boyut ve şekli vardır. Elektronik sigaraların; pili, ısıtma sistemi ve sıvı tutan haznesi bulunur. Elektronik sigara nikotin, akciğer hastalıklarına neden olan kimyasal diasetil, nikel, kalay, kurşun gibi zararlı maddeler içerir.

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