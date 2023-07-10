Temmuz 2023 marka marka zamlı güncel sigara fiyatları listesi! Sigaraya ne kadar, kaç TL zam geldi? Hangi sigaraya zam geldi?

Elektronik Sigara Zararları Nelerdir?

Elektronik sigara, bağımlılık yapan ve nikotin içeren bir sıvının ısıtılarak aerosol (Bir sıvı ya da katının gaz ortamında dağılması) üretmesiyle oluşur. Bu sıvının içinde farklı miktarlarda sıvı nikotin, propilen, glikol, gliserin, ve aromalı maddeler bulunur. Kullanan kişiler üretilen bu buharı ciğerlerine çeker. Nefes verildiğinde ise bu buhar diğer kişiler tarafından solunabilir.