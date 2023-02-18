100 kişiden 3'ü bile çözemedi. Bu zeka bulmacası büyüteç gibi göz istiyor! İlk hangi kelebek çiçeğe ulaşır sorusu bu zeka bulmacasında insanlara yöneltiyor. Bugün size çok sürükleyici ve heyecan verici bir zeka bulmacası sunuyoruz. Zekanızı test etmek istiyorsunuz bu zeka oyunu tam size göre. Şimdi sizleri gözlem becerilerinizi ve IQ'nuzu test edecek görselle baş başa bırakıyoruz. İlk hangi kelebeğin çiçeğe ulaşacağını tespit edin.