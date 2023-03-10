10 söylediğinden 9'u yalan olan 4 burç! Onlar resmen yalanın vücut bulmuş hali. Kişilerin yalan söyleme eğilimleri sadece burçlarına bağlı değildir. Burçlar kişilik özelliklerinin tek belirleyicisi olmuyor. Yalan söyleme eğilimi olan bir kişi, bu davranışını değiştirmek için çaba sarf ederek ve dürüstlük ve açıklık üzerine odaklanarak bu davranışını değiştirebiliyor. Bazı burçlar ara sıra yalancı söylemesiyle dikkat çekiyor. İşte o burçlar.