10 söylediğinden 9'u yalan olan 4 burç! Onlar resmen yalanın vücut bulmuş hali...
Her burcun farklı kişilik özellikleri ve eğilimleri bulunuyor. Bu özellikler yalan söyleme eğilimlerini de etkileyebiliyor. Örneğin İkizler burcu insanları genellikle açık sözlü ve zeki oldukları için bazen yalan söyleme eğilimi gösterebiliyor. Ayrıca Akrep burcu insanları da genellikle gizemli ve gizli tutma eğiliminde oldukları için, yalan söyleme eğilimleri olabiliyor. İşte zaman zaman yalan söylemesiyle bilinen burçlar!
10 söylediğinden 9'u yalan olan 4 burç! Onlar resmen yalanın vücut bulmuş hali. Kişilerin yalan söyleme eğilimleri sadece burçlarına bağlı değildir. Burçlar kişilik özelliklerinin tek belirleyicisi olmuyor. Yalan söyleme eğilimi olan bir kişi, bu davranışını değiştirmek için çaba sarf ederek ve dürüstlük ve açıklık üzerine odaklanarak bu davranışını değiştirebiliyor. Bazı burçlar ara sıra yalancı söylemesiyle dikkat çekiyor. İşte o burçlar.
İkizler burcu genellikle iyi bir konuşmacıdır ve zodyakta en konuşkan burç olarak bilinir. Diğer yandan Başak burcu insanları genellikle daha ölçülü ve düşünceli bir dil kullanırlar.
İletişim kurma konusunda ustadırlar ve bu nedenle yalan söylemek de dahil olmak üzere farklı konular hakkında rahatlıkla konuşabilirler.