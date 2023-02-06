10 büyük kıyamet alameti nedir? KIYAMET GELİYOR iddiası! Mehdi, Yecic Mecüc, Deccal kimdir? O hadis şoke etti! " Depremler çoğalmadan..."

Kıyamet alametleri ülkede yaşanan yıkıcı depremler sonrası merak ediliyor. Kur'an, kıyamet günü yaşanacak olaylara dikkat çeker. Dünyada o güne kadar eşi benzeri asla gerçekleşmemiş şiddetteki sarsıntılar, dehşetli olaylar silsilesi halinde anlatılır. Yaşanan deprem sonrası kıyamet mi geliyor soruları aratılıyor. Endişelenen vatandaşlar kıyamet alametleri, Deccal, Yecüc Mecüc, Mehdi hakkında tüm merak edilenleri ve kıyamet alametlerini sizler için derledik. İşte detaylar...