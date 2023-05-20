10 asır önceden tek tek açıklamış! İbni Sina'dan depresyona, astıma, böbrek taşına, uçuk ve mantara açık reçete! "Acı çeken kişiyi..."
İbni Sina'dan her derde çare olacak reçete! Bin yıl öncesinden yazdığı doğal çözümlerle her hastalığın çaresini veren İbni Sina'nın reçetesini sizler için derledik. Batılı kaynakların "Hâkim-i Tıb", diğer bir deyişle "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak isimlendirdiği bu özel isim Küçük Tıp Kanunu eseriyle günümüze ışık tutuyor. Depresyon, astım, böbrek taşı ve birçok hastalık için bu kitabı göz önünde bulundurarak sağlıklı bir yaşama kavuşabilirsiniz. İşte İbni Sina'nın şifalı tavsiyeleri...
İbni Sina'nın 1000 yıl önceden yazdığı Küçük Tıp Kanunu isimli eseri günümüzde hala büyük ilgi çekiyor. Kitapta yer alan şifalı tavsiyeleri sizler için derledik. İşte İbni Sina'nın derdinize derman olacak çareleri...
DEPRESYONDAKİLERE HER GÜN HAMAMT TAVSİYESİ
"Aşktan hüzün, uykusuzluk, sayıklama meydana gelirse akli dengesini kaybetmesinden korkulur. Bu durumda çorba türü sıvı yiyeceklerle beden nemlendirilmelidir. Her gün hamama götürülür. Menekşe yağı koklatılır. Bu bedenin ilacıdır. Ruhun aşkına gelince bu bir psikolojik hastalık türüdür. Bu kişiye nasihat edilmelidir. Ta ki duyguları olabildiğince hafiflesin. Ya da daha başka işlerle düşüncesinin meşgul edilmesi gerekir.''
ASTIMA DA ÇARE VAR
"Bir kimse yürürken hareketlerinde nefes darlığı ile birlikte sert sallantı ve göğsünde ağırlık varsa pişirilmiş kuru zufa otu yedirilir, ada soğanı sıyrığı (yalamtık), geven, sarı incir, kabuksuz badem ve bal ile birlikte yedirilerek içirilir. Ceviz yağı ile birlikte nohut suyu, dereotu, yedirilir ve sıcak su içirilir.''
BÖBREK TAŞI İKSİRİ
"Böbreklerde şiddetli ağrı meydana gelir ve hastanın idrar kabında kum kalırsa böbreklerde oluşmuş taşlardan dolayıdır. Hastaya şu ilaçlardan biri verilir: Kabuksuz karpuz çekirdeği veya çekilmiş üzüm çekirdeği veya kereviz ve anason çekirdeği verilir. Diken çekirdeği, gül çekirdeği, gül, hatmi tohumu, molehiya tohumu birer dirhem ağırlığında öğütülür, taze, mayhoş meşrubatla ezilerek içilir. Ağır yemekler ve süt ürünlerinden men edilir, acı badem yağı ile siyah nohut yedirilir.''